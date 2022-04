Acosta suma para la goleada de Orense

El paraguayo Marcos Acosta Rojas anotó el tercer gol de Orense, que goleó 3-0 a Liga de Quito por la novena fecha de la Liga PRO de Ecuador.

Es el primer gol en el torneo de Acosta Rojas, ex River Plate y Cerro Porteño, donde el Orense se ubica octavo con 11 puntos, a ocho del líder que es Barcelona de Guayaquil. Leonardo Villagra el goleador del equipo (con 4) jugó hasta los 75’. A los que les fue mal en esta semana donde las ligas adelantan fecha fue al Always Ready de los paraguayos Gustavo Cristaldo, Arnaldo Giménez y Nelson Cabrera, que por la décima fecha del torneo Apertura boliviano perdieron 5-1 ante Royal Pari en condición de visitante.

Los tres paraguayos completaron el partido para un Always Ready que se ubica sexto en el Grupo B, con 12 puntos; el líder es Bolívar con 22 unidades. Los cuatro primeros pasan a la siguiente fase.



Acuerdo millonario de Argentina y Brasil

Brasil y Argentina jugarán un amistoso el próximo 11 de junio en Melbourne, Australia. Un duelo donde ambas federaciones se llevarán USD 1.300.000 por la venta de derechos televisivos.

“Superclásico de las Américas” (así se vende) en Oceanía. No será la primera vez en la ciudad australiana, ya que Argentina y Brasil se enfrentaron el 10 de julio de 1988 en el Olympic Park Stadium con empate a cero y en otra ocasión el 9 de junio de 2017 con victoria de Argentina por 1-0.

Mientras que el abogado Juan de Dios Crespo, que lleva el caso para la AFA, no tiene constancia de que el partido de Brasil contra Argentina suspendido de las Eliminatorias se jugará en Melbourne el próximo 11 de junio.

El fallo de FIFA todavía no ha salido y que en caso desfavorable la AFA iría al TAS. Mientras que en Melbourne se venden las entradas para junio.



Juventus definirá con Inter la Coppa Italia

Juventus venció ayer por 2-0 a Fiorentina por las semifinales de la Coppa Italia y medirá a Inter en la final del próximo miércoles 11 de mayo.

Federico Bernardeschi abrió el marcador a los 32 minutos para la Vecchia Signora, que se mostró siempre superior.

El marcador pudo ser mayor, pero el VAR determinó que el tanto del francés Adrien Rabiot a los 69 fue offside.

Aunque el segundo gol llegaría de todas maneras con una fórmula sudamericana, ya que el colombiano Juan Guillermo Cuadrado asistió a Danilo (foto) a los 94’ para el 2-0 final.

La Juve es el máximo ganador de la competencia con 14 títulos. Mientras que Inter va por su octava corona y buscará romper su sequía de 11 años sin conquistar esta copa (2011 al vencer en la final por 3-1 al Palermo). Goleó el martes por 3 a 0 a Milan.