Valencia empata con presencia de Alderete

Con la presencia de titular en la zaga del paraguayo Osmar Alderete, Valencia empató 1 a 1 en su visita al Rayo Vallecano, un resultado que les sirve de poco en sus objetivos para el resto de temporada. Sobre todo para el Valencia, que no pierde la esperanza de acercarse más a los puestos de Europa (está a 12 puntos del último clasificado, Real Sociedad), pero estos empates lo frenan indefectiblemente en dicha esperanza.Carlos Soler adelantó a los valencianos poco antes de la hora de juego (57’) y Sergi Guardiola empató para los madrileños en el tramo final (83’). Con este punto, el Valencia suma 42 unidades y se encuentra en el puesto 9 de la tabla; mientras que el Rayo alcanza los 34, pero sigue solo seis por encima de la zona de descenso, aunque tiene un partido menos que los demás equipos en el fondo.



Rojas “no entró en terapia”, aclaró su padre

Luego de la rotura de tibia y peroné que lo obligó a pasar por el quirófano, el defensor paraguayo Robert Rojas tuvo un espasmo coronario que lo dejó en manos de los cardiólogos, pero no entró en cuidados intensivos como se afirmó en las últimas horas. El desmentido estuvo a cargo de Nicolás Rojas, padre del futbolista, quien en conversación con FALG de Monumental 1080 aseguró que “él no entró en terapia”. Desde Asunción confirmó que ayer habló con el jugador de River Plate “cuatro veces por ahí”. Es más, don Nicolás aseguró que “si todo sale bien, mañana (por hoy) ya viene a Paraguay” para su recuperación. Luego de la victoria por 4-2 contra Argentinos Juniors, Marcelo Gallardo le dedicó el triunfo. “Lo valoramos mucho y vamos a estar pendientes de su recuperación”.







Fredy Rincón sufrió un grave accidente

El ex futbolista de las selecciones colombianas Freddy Rincón se encuentra en estado “muy crítico” tras ser intervenido quirúrgicamente luego de haber tenido un accidente junto a otras cuatro personas ayer, en un hecho ocurrido en la ciudad de Cali. El doctor Laureano Quintero informó que tras una cirugía de dos horas 45 minutos, Rincón ha sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde por el momento su pronóstico sigue siendo reservado. “Su condición, teniendo en cuenta los muy delicados hallazgos en la cirugía, es muy crítica, para la cual estamos y seguiremos desplegando todo lo que requiera”, informó Quintero. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) al igual que varios clubes de la Liga local y personalidades del fútbol enviaron mensajes de apoyo a quien se dedicaba últimamente al periodismo.