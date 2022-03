Argentina

Lionel Messi dejó su frase enigmática

“Después del Mundial no lo sé, pienso en lo que viene, que es cerquita, Ecuador (el martes), los partidos de junio, setiembre y después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, según vaya bien o mal. Esperemos que nos vaya de la mejor manera”, expresó el ídolo Argentino, Lionel Messi, después de la victoria de su selección (3-0) ante Venezuela. Messi anotó el último gol en una noche de emociones en La Bombonera.

Y no es que Messi quiere descansar de la selección. Por más que duela, está claro que en algún momento dejará de jugar con la 10 celeste y blanca, esa camiseta que ya se puso hace casi 17 años en la selección mayor.



Bolivia

Martins es llamado a último momento

Aunque no fue considerado en la nómina inicial, César Farías decidió llamar al goleador de Bolivia y las Eliminatorias, Marcelo Martins, para el último choque ante Brasil.

Martins Moreno confirmó con una publicación en sus redes sociales que fue convocado para disputar el encuentro ante la Canarinha el próximo 29 de marzo en La Paz, en la decimoctava y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar. El delantero de Cerro Porteño, que es además el máximo goleador de las Eliminatorias con 10 tantos, se acopló a los trabajos de cara a duelo ante el líder Brasil. El encuentro se disputará el martes (19:30), en el estadio Hernando Siles de La Paz. Farías llamó mayormente a jugadores juveniles para este combo.







Brasil

Tite irá a la Premier League tras el Mundial

La prensa brasileña apunta que el entrenador Tite, de la Canarinha tiene encaminada su llegada al banquillo del Arsenal de la Premier League para el 2023. Si bien quedan muchos meses para el Mundial, en el Arsenal ya tienen claro que Tite debe ser el próximo entrenador. Edu Gaspar, quien trabajó con el DT brasileño en Corinthians, es ejecutivo del fútbol del cuadro londinense y se encargaría de llevar a buen puerto las conversaciones.

“Muchas gracias a los hinchas que comparecieron en el Maracaná, muchas gracias”, señaló el técnico, completamente embargado por la emoción en una especie de despedida, después de la victoria 4-0 sobre Chile.





Italia

Ibrahimovic y su continuidad a los 40

En declaraciones a la UEFA, el delantero de Milan, Zlatan Ibrahimovic, que esta temporada ha marcado ocho tantos en los 22 partidos en la Serie A, parece dispuesto a continuar un tiempo en los terrenos de juego.

“El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando”, dijo. Además, reconoció que sabe que algún día dejará de jugar porque ya no tendrá “esa adrenalina” que aún siente cada vez que pisa un estadio.