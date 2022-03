Inglaterra

El City no pasa del empate en Premier

Manchester City igualó en condición de visitante 0-0 ante el Crystal Palace en el cierre de la fecha 29 de la Premier League inglesa.

El punto deja al City con una ventaja de 4 puntos como líder sobre Liverpool (70 a 66), aunque los rojos de Anfield tienen un partido menos con lo que la diferencia podría quedar reducida a un punto. Este duelo se regularizará mañana a las 17:15 en Londres, visitando al Arsenal por la jornada 27.

El próximo fin de semana la Premier sumará más asteriscos a su tabla, debido a la disputa de los cuartos de la FA Cup. Los duelos pospuestos serán: Manchester City vs. Brighton, Liverpool vs. Manchester United, Burnley vs. Southampton y Newcastle vs. Crystal Palace. Se disputarán los choques: Wolves vs. Leeds, Aston Villa vs. Arsenal, Leicester vs. Brentford y Tottenham vs. West Ham.



Los futbolistas paraguayos festejan afuera

Fin de semana redondo para los futbolistas paraguayos en el mundo con varias anotaciones.

Luis Amarilla (foto) volvió al gol para darle la victoria al Minnesota United por 1-0 ante Red Bull New York por la fecha 3 de la MLS de los Estados Unidos.

En Bolivia, Carlos Ardian marcó para Universitario de Sucre que cayó 1-2 a los 94’ ante Independiente Petroleros, donde el agónico gol fue de Robin Ramírez, en la sexta fecha del torneo Apertura.

Por los cuartos de final de vuelta del campeonato goiano de Brasil, Brian Montenegro anotó el tercer gol del Atlético Goianiense para el 3-0 ante Morrinhos y el equipo se mete a las semifinales.

En la Primera de El Salvador, Javier Lezcano convirtió un doblete para Municipal Limeño que derrotó 3-2 a Luis Firpo.



España

Real Madrid es imparable en La Liga

El Merengue sigue imparable, tras dar vuelta una serie casi imposible ante PSG por Champions League con un triplete de Karim Benzema. Esta vez el francés apareció en La Liga para anotar un doblete en la victoria por 3-0 ante Mallorca como visitante por la jornada 28.

Karim no falló de penal a los 77’ y tampoco malogró su chance a los 82’ tras habilitación de Marcelo para el 3-0; una victoria que la inició Vinicius Junior a los 55’. Con estos tres puntos, Real Madrid saca 10 de ventaja en la cima con respecto a su perseguidor que es Sevilla (66 a 56).