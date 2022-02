Liga argentina

Óscar Romero se suma hoy a Boca Juniors

El quinto refuerzo para la temporada que acaba de comenzar, el paraguayo Óscar Romero se sumaría hoy a los trabajos de Boca Juniors, luego de pasar la revisión médica que se tiene prevista. A pesar de que ayer hubo algunas trabas para llegar a un acuerdo, según informaron medios bonaerenses, Romero quedó conforme con el contrato y se sumará al plantel dirigido por Sebastián Battaglia que lo quiere acondicionar rápidamente debido a que solo disputó 4 partidos en seis meses.Por otra parte, con la presencia de Adam Bareiro y Néstor Ortigoza, San Lorenzo cayó 1 a 0 contra Gimnasia, donde Ramón Sosa fue titular y cambiado a los 75’.









Tenis

Djokovic se “alegra” por jugar sin vacuna

Novak Djokovic, ausente en Australia por no estar vacunado contra el Covid-19, se mostró contento de poder jugar al tenis en los próximos días en Dubái.”Me alegro de poder volver a jugar el lunes (...) Echo de menos el tenis después de todo lo que he pasado”, declaró el tenista serbio a la prensa durante una visita al pabellón de su país en la Exposición Universal de Dubái.Más tarde, en su primera entrevista a un medio serbio desde el Abierto de Australia, Djokovic aseguró que lo ocurrido le da “un motivo suplementario para jugar mejor que nunca”. El número 1 del mundo participará en el Torneo ATP de Dubái que comenzará el próximo lunes un país en el que la vacuna contra el Covid no tiene carácter obligatorio.







Eliminatorias

La triste despedida será en Ciudad del Este

Ya eliminado, Paraguay dejará el estadio Defensores del Chaco (y La Nueva Olla) para recibir a Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Qatar.La APF confirmó que el compromiso de la fecha 17 se disputará en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este el próximo jueves 24 de marzo. La Albirroja cayó 0-1 frente a Uruguay y por 4 a 0 en casa de Brasil, en juego que decretó su eliminación de toda posibilidad de clasificación, cerrará su participación el 29 de marzo, ante su similar de Perú, en Lima, desde las 20:30. La FIFA ordenó que los partidos se jueguen en horario simultáneo para evitar arreglos.





Liga mexicana

América pierde y recibe críticas

Con anotaciones del argentino Gonzalo Sosa y el mexicano Miguel Sansores, Mazatlán le ganó por dos goles contra 1 al América dirigido por Santiago Solari y ahondó la crisis y las críticas en torno a los resultados negativos del equipo en este temporada. Para el América marcó el descuento el colombiano Juan Ferney Otero.Bruno Valdez y Richard Sánchez fueron titulares en el equipo de la capital mexicana. El Cachorro fue cambiado en la segunda etapa.Mazatlán llegó inspirado luego de superar el pasado viernes al Tijuana; se plantó bien en la defensa y en el minuto 11 se puso en ventaja. Aumentó la cuenta a los 32’ y no fue hasta el minuto 93 que América descontó. Ahora se encuentra en el puesto 14 del torneo Clausura de la liga mexicana.