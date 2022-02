Junior Alonso juega amistoso ante Malmo

En Rusia, la Liga Premier todavía no fue retomada (lo será el próximo 26), por lo que los equipos se están ensayando amistosos antes de que vuelva la actividad profesional. En ese sentido, el Krasnodar del paraguayo Junior Alonso triunfó por 2-0 frente al Malmo de Suecia en partido de preparación que se jugó en Marbella, España.Luego de dicho partido, como asiduo participante de las redes sociales, el jugador de la Selección Paraguaya felicitó al equipo por la victoria. “¡Buen trabajo equipo! Victoria importante para seguir mejorando”, escribió en sus redes.Krasnodar se encuentra cuarto, con 29 puntos, a nueve del lider Zenit. El 27 del corriente enfrentará en la reanudación al Lokomotiv de Moscú, desde las 11:00.









Pelé volvió a hospital para tratarse tumor

Edson Arantes do Nascimento, conocido en el mundo del fútbol como Pelé, de 81 años, fue hospitalizado nuevamente para continuar el tratamiento que viene realizando por un tumor en el colon del que fue operado en setiembre pasado."Amigos, como lo he estado haciendo mensualmente, estoy yendo al hospital para continuar con mi tratamiento. Espero que haya palomitas de maíz para ver el Súper Bowl pronto", escribió el astro del fútbol el domingo. "Gracias por todos los mensajes de amor", agregó.A Pelé se le detectó la afección en setiembre de 2021 y por la misma ya fue operado una vez en un hospital privado de Sao Paulo. Además del tumor, la salud de Pelé está quebrantada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que redujeron su capacidad de movilidad.



Inglaterra arrolló a Italia y acecha a Francia

33 a 0 fue el resultado final en el partido que disputaron, por el torneo de las Seis Naciones de rugby, la selecciones de Inglaterra e Italia. El triunfo arrollador permite a los ingleses ubicarse por encima de Irlanda, a igual cantidad de puntos, y por debajo de Francia, el líder del certamen con seis unidades.El equipo inglés no brilló, pero anotó cinco tries en un partido en el que el medio scrum Ben Youngs, que entró en la segunda parte, igualó el récord de internacionalidades con Inglaterra, con 114 partidos, los mismos que Jason Leonard. Los tríes fueron obra de Marcus Smith, Jamie George (en dos ocasiones) Elliot Daly y Kyle Sinckler. El sábado juegan Escocia-Francia, Inglaterra-Gales.





Schiappacasse está deprimido en prisión

“Está muy deprimido, muy mal, así que una vez que podamos tener contacto físico con él, vamos a recurrir a que tenga algún tipo de contención con profesionales de la salud", indicó Karen Pintos, la abogada del futbolista uruguayo Nicolas Schiappacasse, quien fue detenido el 26 de enero portando un arma de fuego.El jugador, que iba a renovar por el Peñarol uruguayo y que militó entre 2016 y 2018 en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, cumple 90 días de prisión preventiva por tenencia ilícita de arma de fuego, además de otros cargos. "Está sumamente deprimido", explicó Pintos, quien desmintió algunos hechos comentados tras su detención, como que el propio jugador había declarado. “Nicolás aún no declaró, ni en sede policial ni en Fiscalía. No es verdad nada de lo que se viralizó con audios...”, explicó.