Liverpool derrotó al Leicester y está a nueve

Con un partido menos, Liverpool sigue a nueve puntos del líder de la Liga Premier, Manchester City, luego de triunfar por 2 a 0 contra el alicaído Leicester City, en el cierre de la jornada 24 del torneo inglés.Con un doblete de Diogo Jota, marcado a los 34’ y los 87’, respectivamente, el equipo dirigido por Jurgen Klopp se impuso con cierta comodidad ante la visita que ahora ocupa el puesto 12 del torneo. Los rojos dominaron el partido de principio a fin, con un solo remate al arco de Allison hecho por su rival.En otro juego, Arsenal venció de visita a Wolverhampton, y es quinto.



AFA quiere cambiar fecha de partido

La Asociación del Fútbol Argentino “elevó un pedido formal” para que el partido de las eliminatorias sudamericanas entre los argentinos y Venezuela se juegue el 25 de marzo y no el 24, como estaba previsto. La solicitud original viene de organismos de Derechos Humanos. La cuestión es que organizaciones integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pidieron este lunes que el partido no se juegue el 24 de marzo porque ese día se conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico militar. Consideran “muy equivocada” la “decisión” de jugar este encuentro el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que es feriado. La AFA informó entonces pidió el cambio de día a la Dirección de Competiciones de la Conmebol y a la FIFA para que el partido sea reprogramado.



Fiorentina y Juventus avanzan en Copa Italia

Fiorentina y Juventus pasaron a las semifinales de la Copa Italia, luego de sendas victorias contra Atalanta y Sassuolo, respectivamente.En un partidazo, la Fiorentina derrotó a domicilio 2-3 al buen equipo de Bérgamo, luego de ir abajo por 2-1 en el marcador. Piatek abrió la cuenta para la Fiore de penal, pero lo volteó Atalanta con goles de Zappacosta y Boga. Otro gol de Piatek el minuto 71, más el de Milinkovic cuando partido se terminaba, a los 93’, decretaron la victoria de Fiorentina.Por su parte, Juventus sufrió para ganar 2 a 1 a Sassuolo, con goles de Paulo Dybala y Netto en contra.



Douglas Costa llega a Los Angeles Galaxy

Douglas Costa, ex Bayern de Múnich y Juventus, apronta su llegada a la MLS, donde jugará por Los Angeles Galaxy, según confirmó e el equipo de la liga de fútbol norteamericana. El internacional brasileño, de 31 años, se integrará los primeros seis meses con el Galaxy en calidad de cedido por el Gremio, club de Porto Alegre que descendió a la segunda división del fútbol brasileño. Al término del préstamo, Costa firmará por otro año y medio con el Galaxy hasta el final de la campaña 2023, según detalló el club de Los Angeles. ”Douglas es un jugador de clase mundial y un campeón probado al más alto nivel. Su capacidad para crear y finalizar agregará otro nivel a nuestro ataque”, dijo en un comunicado el director técnico del Galaxy, Greg Vanney, satisfecho con la adquisición.