Ecuador

Alfaro pretende “salir a ganar a lo grande”

El argentino Gustavo Alfaro (foto), entrenador de la selección ecuatoriana que enfrentará mañana a Brasil en Quito, espera que Ecuador ”dé un golpe de calidad” para triunfar y acercarse definitivamente a la cita mundial en Qatar. ”Si queremos clasificarnos tenemos que salir a ganar a lo grande, dar un golpe de calidad, porque Brasil es el equipo más grande de esta Eliminatoria, por lo que esa será nuestra propuesta, porque todavía tenemos un pie fuera del Mundial”, resaltó Alfaro en rueda de prensa virtual. Un golpe para el equipo ecuatoriano es que el Gobierno decretó que se juegue sin público por la pandemia.



Perú

Se entrena con todos y prueba el equipo

La selección peruana se entrenó ayer por primera vez con todos sus jugadores convocados para enfrentar a Colombia y Ecuador en las dos próximas jornadas de las Eliminatorias. Una de las últimas incorporaciones fue la del delantero Gianluca Lapadula, cuyo equipo Benevento de Italia tuvo sus reticencias para cederlo, pero finalmente lo hizo. En la práctica celebrada ayer en la Villa Deportiva Nacional de Lima, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, probó un onceno titular que estuvo formado por Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Nilson Loyola; André Carrillo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Sergio Peña y Gianluca Lapadula.Perú visita a Colombia el viernes, ambos con 17 puntos.







Chile

Martín Lasarte aún tiene dudas en el equipo

El entrenador uruguayo de Chile, Martín Lasarte, habló ayer en la previa del juego contra Argentina de mañana en Calama, en el que Chile está obligado a sumar para seguir teniendo opciones de ir al Mundial. No confirmó el cuadro titular, pero se refirió de manera positiva a algunos que revisten alguna duda por su situación física, como Alexis Sánchez (foto) y Charles Aranguiz. “En relación a la formación, todavía tengo alguna duda. Armaremos el equipo considerando las características del partido”, explicó el entrenador, quien no contará con Arturo Vidal, una de las piezas claves de la selección trasandina.



Colombia

El DT Rueda supera múltiples problemas

Desde que el entrenador Reinaldo Rueda se hiciera cargo de la Selección Colombia, no pararon los problemas en el entorno del equipo, especialmente por las lesiones, el Covid y, como resaltan los medios colombianos, hasta el clima. Ayer la selección que debe enfrentar a Perú el viernes completó su dotación de 28 jugadores, luego de que se fueron cayendo varios de ellos por problemas médicos. Rueda solo pudo llamar hasta ahora a todos los partidos a diez jugadores, todos ellos presentes en la primera movilización importante de los cafeteros: David Ospina, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tesillo, Gustavo Cuéllar, Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. No trascendió el equipo titular que prepara.