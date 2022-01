Newcastle es eliminado por equipo de tercera

Sin levantar cabeza en la liga, Newcastle también se fue eliminado de la Copa al perder 1-0 frente al Cambridge United. Peleando por no bajar al Championship, el Newcastle vivió otra jornada nefasta al ser eliminado por un equipo de dos categorías inferiores. Miguel Almirón ingresó en el segundo tiempo.Los delanteros de las Urracas se toparon con el portero Dimitar Mitov, insuperable. bajo el arco del Cambridge.. “Todo salió como había soñado. (Alan) Shearer fue mi ídolo y hoy marco el gol de la victoria en St James' Park”, se felicitó el autor del tanto, recordando al máximo goleador histórico del Newcastle.



Gareca está disconforme con las normas

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, se mostró disconforme con las nuevas normas sanitarias por la tercera ola de la pandemia en Perú, que no permitirán público en los estadios para el amistoso de su equipo contra Panamá del 16 de enero en Lima. ”Sí, hay que respetarlas (normas del gobierno), no queda otra, pero no estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”, declaró a la prensa el técnico argentino tras dirigir sus entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional. La selección inca presentó esta semana dos casos de Covid-19 entre sus jugadores que entrenan para los amistosos contra Panamá y Jamaica.



En Italia reducen el aforo en los estadios

La Liga Italiana de Fútbol, luego de que el gobierno la embretara, decidió reducir a 5.000 espectadores la capacidad máxima en los estadios de la Serie A para las jornadas 22 y 23, en momentos de repunte de la pandemia del Covid-19.La decisión fue adoptada durante una asamblea general de la instancia organizadora del campeonato italiano convocada con urgencia al día siguiente de que el presidente del consejo italiano Mario Draghi instase a tomar medidas para combatir el repunte de contagios al Covid-19, sobre todo de la variante ómicron, en el país. Hoy se juega la fecha 21.



Comienza la Copa Africana de Naciones

Hoy arranca la Copa Africana de Naciones, con el partido entre el local, Camerún, y Burkina Faso. El juego será a las 13:00 horas. A las 16:00 jugarán Etiopía y Cabo Verde. La selección de Argelia defenderá su corona de campeona en la Copa de África de Naciones (CAN). Los argelinos que dirige Djamel Belmadi confirmaron sus aspiraciones en la reciente Copa Árabe disputada en Qatar, donde pese a faltar parte de sus grandes estrellas se hicieron con el título al imponerse en la final a una fuerte Túnez.