Real Madrid se exhibe contra el Valencia

El puntero de la Liga española, Real Madrid, recibirá hoy desde las 17:00 al Valencia de Omar Alderete, anunciado en el conjunto valenciano. El juego es válido por la fecha 21Carlo Ancelotti recupera a Vinícius Jr. tras su negativo en coronavirus, así como a Karim Benzema, Ferland Mendy y Luka Modric, que no estuvieron disponibles en Copa por distintas molestias físicas. Por el lado de Valencia, noveno en la tabla de posiciones, Hugo Duro no estará por suspensión, mientras que son dudas por cuestiones físicas Carlos Soler, Lato, Gabriel Paulista y Foulquier.También se juegan otros dos partidos. Por un lado, Real Sociedad recibirá Celta (12:15), mientras el Granada tratará de sorprender al Barcelona (14:30) que está en el quinto lugar.



Colombia convoca para amistoso en EEUU

Para el partido amistoso con Honduras, que se disputará en Fort Lauderdale (EEUU) el próximo 16 de enero, Reinaldo Rueda dio a conocer la lista de convocados. Además de echar mano del mediocampista Juan Fernando Quintero y del delantero Miguel Borja, entre los convocados por el seleccionador nacional no figura ningún colombiano de los que hacen parte de equipos europeos, que se sumarán más adelante para los partidos de Eliminatorias contra Perú en Barranquilla y Argentina como visitante. Los llamados se concentrarán desde mañana en Barranquilla y tres días después viajarán tumbo a los Estados Unidos para jugar con Honduras.



Lewandowski, Messi y Salah por el The Best

Robert Lewandowski, último ganador, el argentino Lionel Messi y el egipcio Mohamed Salah son los tres finalistas del premio FIFA “The Best” de mejor jugador del año 2021, mientras que la española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro femenino, buscará el premio en mujeres, anunció la FIFA este viernes.El delantero del Bayern Múnich, segundo tras Messi en el Balón de Oro, tiene posibilidades de lograr un nuevo trofeo individual en la ceremonia prevista el 17 de enero en Zúrich. El argentino, vencedor de la Copa América, y el egipcio, con un gran año con el Liverpool, serán dura competencia para el polaco.