Kun Agüero podría trabajar en el City

Jugador cuyo gol le dio un título a Manchester City luego de 44 años, Sergio Agüero podría regresar a Inglaterra a trabajar, luego de haber anunciado su inesperado retiro del fútbol profesional por problemas de índole cardiaca. Según informó ayer el diario británico The Sun, el club están buscando el mejor sitio para incorporarse de vuelta al hoy ex delantero argentino. Una de las opciones que se estarían barajando es la de embajador mundial de la institución, un cargo que ahora ocupa Mike Summerbee, un futbolista que fue parte del título en 1968. Al igual que Joleon Lescott, Shaun Wright-Phillips y Micah Richards, ex jugadores de la institución que también tienen algunos trabajos relacionados con el club, el popular Kun no tardaría en volver a Manchester, ciudad en la que en este verano europeo se desvelará una estatua en su homenaje.



Bayern Munich cubre con juveniles sus bajas

Hoy, a las 16:30, el Bayern Múnich recibe al Borussia Borussia Mönchengladbach (al cierre de esta edición todavía podía aplazarse), con nueve bajas de jugadores por coronavirus. Por eso, para suplir en parte estas bajas tuvo que acudir a seis jugadores de la formativas y al veterano Nicolás Feldhahn, de 35 años, actualmente capitán del segundo equipo que juega en la cuarta categoría del fútbol alemán. Entre los jugadores de la casa que tendrán oportunidad están Arijon Ibrahimovic y Paul Wanner, ambos de 16 años, que, de tener minutos mañana, podrían convertirse en los jugadores más jóvenes en disputar un partido oficial con el Bayern. También fueron incorporados al primer equipo Bright Arrey-Mbi, de 18 años; Taylor Both, de 20; Jamie Lawrence, de 19, y Lucas Copada, de 17.



Solari afirma inculcar valores del Madrid

El entrenador argentino del América, ex jugador y adiestrador del Real Madrid afirmó ayer que aplica en su trabajo en México valores aprendidos durante su paso por el club español. “Aplico los valores que son inherentes al fútbol, el esfuerzo, la capacidad de superación, la paciencia, la perseverancia y otros que son fáciles de nombrar, pero difíciles de sostener en el día a día, como la disciplina, la humildad, y uno que siempre intento destacar, el agradecimiento”, expresó en rueda de prensa quien tiene en su plantel a dos jugadores paraguayos, Bruno Valdez y Richard Sánchez.”Afrontamos el nuevo torneo con mucha ilusión, energías renovadas, ganas de arrancar y disfrutar del fútbol, un deporte apasionante que ojalá no se tenga que parar por los casos de Covid-19”, expresó el adistrador que llegó a América el año pasado.