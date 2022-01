Junior Alonso jugará en el Krasnodar de Rusia

Junto con Gustavo Gómez, es uno de los defensores más importantes de América en este momento. Ahora le llegó el momento de volver a Europa. Junior Alonso, campeón del Brasileirão y de la Copa Brasil con el Atlético Mineiro, tiene todo acordado para pasar al fútbol ruso, más específicamente en el Krasnodar. La operación se hace por 8.200.000, la más cara de la historia del club de Minas Gerais.El Krasnodar será el sexto equipo en la carrera profesional de Junior Alonso, que debutó en la Primera de Cerro Porteño en el 2013. Jugó en el Lille de Francia, luego pasó por el Celta de Vigo de España, Boca Juniors de Argentina y, en 2020, llegó al Atlético Mineiro con el que se consagró varias veces.









Eriksen quiere ser parte de Qatar 2022

Quien sufriera un paro cardíaco durante un partido de la Eurocopa 2021, el danés Christian Eriksen, aseguró que por “amor” al fútbol su deseo es estar con Dinamarca en el próximo Mundial. “Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar”, aseguró el jugador a la televisión pública danesa DR en su primera entrevista tras el grave incidente sufrido en junio durante el Dinamarca-Finlandia.

El futbolista que hasta hace unos meses perteneció al Inter de Italia, celebró también que los médicos le hayan dado “luz verde” luego de superar las pruebas sin sufrir ningún problema.

“Creo que es el amor por jugar al fútbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin fútbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tengo que jugar”, afirmó.



Uruguay presentó a su nuevo entrenador

Luego de casi 16 años, la Asociación Uruguaya de Fútbol realizó una nueva presentación de entrenador para su selección mayor. Diego Alonso, ex técnico de Guaraní y Olimpia se mostró por primera vez como el reemplazante de Óscar Washington Tabárez, histórico conductor de la Celeste en tres mundiales consecutivos, más el de Italia 1990.”Estoy aquí porque creo en los jugadores que en la actualidad tiene Uruguay y también los que tienen futuro. Pero creo en los que están actualmente. Uruguay, haciendo las cosas como tiene que hacerlas, estará en el Mundial”, indicó durante su presentación en Montevideo. Relevar a Tabárez “no es una presión” y sí “legado maravilloso”, aseguró.



Club de MLS también pretende a Ángel

Sigue la expectativa para saber cuál será el o los equipos en los que jugarán los hermanos Romero, Ángel y Óscar. Aunque el nombre de este último suena menos de aquí para allá como el de Ángel, los dos podrían ser novedades en los próximos días, juntos o por se parado. La negociación con Boca Juniors aparentemente llegó a su fin, luego de que Ángel haya indicado que se encuentra negociando con el Fenerbahce turco. Sin embargo, en Turquía tampoco dan por sentado ni mucho menos que Romero vaya a llegar al popular club. Mientras los medios argentinos hablan de una operación caída con Boca, en las últimas horas trascendió que un club de la MLS estadounidense, cuyo nombre no se dio a conocer, sería ahora el equipo que más cerca se encuentra de Ángel y, posiblemente, del mismo Óscar.