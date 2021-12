Ferran Torres llega del City al Barcelona





Junior Alonso se quedó sin entrenador

Cuca, que dirigió al Atlético Mineiro hasta ganar el Brasileirão de este año, dejó ser entrenador del equipo de Belo Horizonte luego de presentar renuncia a su puesto. El entrenador, que había llevado al Mineiro a ganar la Copa Libertadores en 2013, alegó “razones familiares” para tomar esta decisión, según informaron este martes fuentes oficiales del club de Minas Gerais.”Tenía contrato por un año más, pero pidió salir y lo acatamos”, explicó a periodistas el empresario Rubens Menin, uno de los más importantes inversores del club y miembro de un equipo de asesores de la directiva de la entidad. Cuca que pretende mantenerse al menos un año alejado del fútbol y dio garantías de que no dirigirá a ningún a otro equipo al menos hasta 2023.



Luxemburgo fue cesado en el Cruzeiro

Cruzeiro de Belo Horizonte, despidió este martes al entrenador Vanderlei Luxemburgo. “Para adecuar las cuentas a la realidad presupuestaria del club, la directiva ha sido orientada a no renovar el contrato de la actual comisión técnica”, informó en una nota el equipo de Belo Horizonte, recientemente adquirido en parte por el extraño del fútbol mundial, Ronaldo Nazário de Lima. El entrenador había fichado por el Cruzeiro en agosto pasado con la misión de llevarlo de vuelta a la Primera, pero no lo pudo lograr, pues el equipo quedó en la décimo cuarta posición de la Serie B, donde jugará el año próximo. Ronaldo desembolsará 400 millones de reales (unos 72,7 millones de dólares) por el 90 % de las acciones de la entidad, convertida ahora en sociedad anónima mercantil, gracias a la nueva ley del fútbol en Brasil.