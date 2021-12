Villarreal goleó al Alavés y piensa en Europa

El Villarreal goleó 5-2 al Alavés en partido que había sido aplazado por la cuarta jornada del campeonato español. De esta manera, el club de Madrid suma tres puntos que le permiten meterse en la pelea por jugar la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa. Aunque es noveno está a solo seis del Rayo Vallecano, que es sorpresivo cuarto, cerrando la zona de clasificación a Champions. Dos goles de Gerard Moreno más otros dos de Boulaye Dia y uno de Yeremy Pino dieron la victoria al Submarino Amarillo, contra un Deportivo Alavés que se encuentra en zona de descenso, en el puesto 18.



Salernitana puede ser excluido de Serie A

La Federación Italiana de Fútbol dio un ultimátum al Salernitana, que debe cambiar de manos antes del 31 de diciembre o de lo contrario será excluido de la Serie el actual colista del campeonato. El actual copropietario, en lo cual radica el problema, es el dueño de la Lazio.”No hay aplazamiento sobre la fecha del 31 de diciembre”, fijada a comienzos de temporada como límite para la cesión del club recién ascendido, aseguró ayer el presidente de la Federación (FIGC) Gabriele Gravina.Si el Salernitana no ningún comprador el club quedará “fuera” del campeonato de la Serie A, según indicó a la prensa al término de un consejo de la federación, descartando ampliar el plazo: “La norma es clara, dos clubes en la Serie A con el mismo propietario, eso no es posible”.



Prensa francesa revela internas en el PSG

El periódico , de Francia, reveló ayer problemas existentes entre el costarricense Keylor Navas y el italiano Gianluigi Donnarumma, además de los contratiempos que suponen para el equipo los problemas de la vida privada del argentino Mauro Icardi, entre otras revelaciones de una edición cuyo título de portada decía: “París, secretos y muecas”, en alusión a los malestares internos que son a estas alturas un secreto a voces en el club francés. En cualquier caso, las relaciones entre el club y la publicación parisina no son las mejores desde hace tiempo. Los jugadores no hablan con periodistas de L'Equipe.



La CAN mantiene sus fechas de disputa

A pesar de que corren insistentes rumores de que, debido al recrudecimiento de la pandemia, la Copa Africana de Naciones (CAN) sigue con sus fechas previstas de disputa, entre el 9 de enero y el 6 de febrero de 2022. Así lo confirmó el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe.”El 9 de enero vendré a ver (el partido) entre Camerún y Burkina Faso", el encuentro de inauguración de la CAN, declaró Motsepe ante la prensa después de entrevistarse con el jefe del Estado camerunés Paul Biya. El presidente de la CAF realizó la conferencia de prensa acompañado por el muevo presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, el ex jugador Samuel Eto'o. “También estaré acá cuando el trofeo sea entregado por Eto'o" al equipo vencedor, añadió Motsepe.