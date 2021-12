Fútbol aficionado

Arrancan fases finales del torneo del CPDP

El torneo Clausura de Fuerza Libre del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay ingresa hoy en su etapa definitoria, donde se conocerán a los equipos que disputarán las finales del certamen. En primer turno se protagonizarán dos encuentros por la Copa de Plata, el campeón defensor Filial San Lorenzo vs. Fútbol a lo Grande (20:50) y posteriormente Sportivo WhatsApp vs. Fútbol & Amigos (21:20).

Mientras que por la Copa de Oro, a las 21:50, el Diario Popular enfrentará a Reporteros Gráficos (foto) y el duelo de fondo será entre Cronistas de Olimpia vs. Buen Fútbol a las 22:20. Todos los partidos se disputan en el campo auxiliar del club Guaraní.