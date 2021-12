Mascherano es nuevo técnico de Sub 20

Javier Mascherano será desde enero de 2022 entrenador de la selección argentina Sub 20, anunció la AFA. El ex jugador estaba a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Asociación del Fútbol Argentino. “Este jueves, el presidente Claudio Tapia se juntó con Javier Mascherano para definir su vínculo como nuevo entrenador del Sub 20 albiceleste. El ciclo se pondrá en marcha a partir de enero del 2022 y Mascherano estará acompañado por el profesor Pablo Blanco como preparador físico y Óscar Hernández Romero como asistente técnico", informó el órgano rector del fútbol argentino. Javier Mascherano, de 37 años, jugó en River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune y se retiró en noviembre de 2020. Esta será su primera experiencia como entrenador. Reemplazará a Fernando Bocha Batista.



Ante el “no” de Gallardo, Uruguay busca DT

Son tres los nombres de los entrenadores que están sobre la mesa de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para dirigir a la Celeste después que la "prioridad", que era el argentino Marcelo Gallardo, anunciara hace dos días que seguirá en el River Plate de Argentina. Esos nombres son los de los uruguayos Diego Aguirre (foto), Diego Alonso y Alexander Medina, quienes cuentan con el apoyo de los directivos del ente rector del fútbol local. La decisión se tomaría en los próximos días. "En ese primer contacto (Ignacio) Alonso nos planteó que la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la selección uruguaya", afirmó ayer Juan Berros, representante del Muñeco Gallarco, durante una entrevista con la radio local uruguaya Sport 890.







Moreno, ex Boca Jrs., fallece en México

El ex jugador argentino Alfredo Moreno falleció este miércoles a lo 41 años de edad, por complicaciones de un tumor cancerígeno. Formado en las filas del Boca Juniors, club con el que ganó la Copa Libertadores en el 2000 y 2003, el Chango Moreno fichó en el 2001 con el Necaxa y desde entonces marcó hasta su retiro 146 goles en el fútbol mexicano. Moreno vistió en la Primera División de México, además de la del Necaxa, las camisetas de San Luis, América, Atlas, Tijuana, Puebla y Veracruz. Fue integrante del cuadro de los Xolos de Tijuana, campeones del torneo Apertura 2012 y líder de los goleadores con el San Luis en el Apertura 2007.Moreno debutó con Boca en 1998, en el 2000 pasó al Racing y tras una breve escala en el Necaxa fichó con el Shandong Luneng de China; regresó a Boca en el 2003, pero volvió a Necaxa para quedarse.