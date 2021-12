La IFFHS divulgó su onceno ideal del 2021

Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappé figuran en el once del año de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). Con un 4-3-3, el equipo ideal de 2021 está formado por el italiano Gianluigi Donnarumma en la portería; el marroquí Achraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Ruben Dias y el canadiense Alphonso Davies en defensa; el italiano Jorginho, Messi y el belga Kevin de Bruyne en la medular; y en punta figuran Cristiano Ronaldo, Lewandowski y Mbappé. Repiten respecto al pasado año Davies, De Bruyne, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo (hoy en Manchester United).





Tottenham tiene 8 positivos de Covid-19

Ocho jugadores del Tottenham han dado positivo al Covid en la víspera de enfrentarse al Rennes en la Europa League Conference, anunció el entrenador de los Spurs, Antonio Conte (foto).

“Ocho jugadores y cinco miembros del equipo técnico”, informó Conte. El reglamento UEFA prevé que un partido debe tener lugar mientras los dos clubes dispongan de al menos 13 futbolistas para jugar, con al menos un portero entre ellos, por lo que la celebración no está comprometida.

Los juegos, hoy, 14:45: Sparta vs. Brondby, Antewerp vs. Olympiacos, Fenerbache vs. Frankfurt, Sturm vs. Mónaco, Napoli vs. Leicester y Lyon vs. Rangers. A las 17:00: Celtics vs. Betis, Braga vs. Estrella Roja y Lazio vs. Galatasarai.



Marcelo Gallardo eligió quedarse en River

Marcelo Gallardo disipó todas las dudas, eligió quedarse en River Plate otra temporada más y disipó todas las dudas que se generaba tras la consagración del título de campeón.

El propio entrenador hizo oficial en una conferencia de prensa sorpresiva que convocó este miércoles. “Hace algunas semanas había dicho que llegaba el final de mi contrato después de siete años y medio y era indispensable tomarme un momento para reflexionar. Puedo asegurar que después de tantos años en un lugar como éste, que exige tanto, necesitaba reflexionar para decidir qué iba a hacer. Y elijo seguir estando (en River)”, dijo Gallardo que fue tentado por Uruguay.