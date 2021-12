Boca empata y se complica en la tabla

Boca Juniors igualó 1-1 ante Arsenal de Sarandí en condición de visitante, por la penúltima fecha de la Liga Profesional Argentina.

El punto le suma poco al Xeneize que quedó con 60, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, sin poder meterse a Copa Libertadores 2022 aún, por lo que está obligado a ganar la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba, el próximo miércoles a las 21:10, para ingresar a fase de grupos del máximo torneo de la Conmebol.

Por Argentina, los clasificados a la Libertadores 2022 de momento son: River Plate, Colón, Vélez Sarsfield y Talleres.

Hoy la fecha 24 de la Liga Profesional continúa con tres juegos, dos de ellos clásicos: Gimnasia vs. Estudiantes (17:00) e Independiente vs. San Lorenzo (19:15), cerrarán el domingo, el campeón River Plate recibiendo a Defensa y Justicia, a partir de las 21:30.



Peñarol es campeón del Clausura en Uruguay

Peñarol venció 3-1 a Sud América en la jornada 15 del torneo Clausura, para quedarse con el campeonato y además adueñarse de la tabla anual del fútbol uruguayo.

El equipo dirigido por Mauricio Larriera, ex entrenador de Sol de América, tuvo que sufrir para conseguir el campeonato. Empataba a los 70’, 1-1 y con esto iba a una finalísima con Nacional; pero con los goles agónicos de Jesús Trindade (94’ y 97’), ganó el partido y el campeonato, para meterse a la Copa Libertadores 2022.

El Carbonero definirá el campeonato uruguayo ante Plaza Colonia, campeón del Apertura, el próximo martes.

Este es el décimo torneo Clausura que obtiene Peñarol en este formato, de una historia rica donde lo tiene con 50 campeonatos uruguayos, siendo el más ganador en el fútbol charrúa.



Milán copa la punta del fútbol italiano

Milan e Inter, ambos de la cuidad de Milán, aprovecharon el traspié de Nápoli para apoderarse de los primeros lugares del fútbol italiano.

El rossonero es líder con 38 unidades al vencer de local por 2-0 al colista Salernitana, por los goles de Franck Kessie (5’) y Alexis Saelemaekers (18’).

Su clásico rival, el neroazzurro quedó con 37, tras golear 3-0 a la Roma en condición de visitante. Inter ganó con goles de Hakan Calhanoglu (15’), Edin Dzeko (24’) y Denzel Dumfries (39’).

El gran perdedor fue Nápoli, que llegaba como líder a esta fecha y quedó tercero con 36 puntos al caer de local 3-2 ante Atalanta en un partido vibrante. Lo perdía a los 7’, por gol de Malinovsky, pero lo dio vuelta por goles de Zielinski (40’) y Mertens (47’). Los de Bérgamo sacaron fuerzas de flaqueza para vencer con goles de Demiral (66’) y Freuler (71’). Atalanta quedó cuarto con 34.