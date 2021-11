El United manda a Dubái a Paul Pogba

Paul Pogba no volverá a jugar al fútbol en 2021. Durante al menos seis semanas, el centrocampista francés del Manchester United estará fuera de los terrenos de juego hasta que se recupere de una lesión muscular que se produjo durante un entrenamiento con la selección de Francia.

Pogba ha viajado con un preparador a Dubái para que tenga un ojo puesto en su evolución física.



Peleador de UFC ironiza con Vidal

El peleador ecuatoriano Marlon Vera de UFC se tomó en broma la patada que Arturo Vidal le propinó a Félix Torres y que le costó la roja al volante chileno del Inter.

“Vidal aprendió la técnica muy bien”, escribió Vera en su cuenta de Twitter, ironizando por el patadón. Y no fue todo. Luego de las disculpas pedidas por el volante chileno, el peleador le contestó: “Mucho UFC, Arturito”.



13 selecciones con pasajes a Qatar

13 selecciones están clasificadas y tienen asegurado pisar los campos de juego de Qatar.

Serbia, Dinamarca, España, Países Bajos, Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Brasil, Argentina y Qatar, como anfitriona, entrarán en el sorteo del 1 de abril de 2022 en Doha en el que 32 países serán repartidos en sus respectivos grupos. Solo en Oceanía, no se iniciaron las clasificaciones.