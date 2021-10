Sin Alderete, Valencia cae 3-1 ante Barcelona

Omar Alderete no fue utilizado por acumulación de tarjetas, y el Valencia no salió indemne del territorio del Barcelona, que se impuso por 3-1 ayer en partido de la 9ª jornada del campeonato español. Se encuentra ahora en la 7ª ubicación, mientras Real Sociedad es la sorpresiva líder del torneo. Ansu Fati, Memphis Depay y Philippe Coutinho fueron los autores de los goles para los catalanes, mientras para Valencia comenzó abriendo la notación del partido a los 5 minutos José Luis Gayá. Pero ya a los 13 los locales habían empatado y a los 41’ lo daban vuelta para rematarlo en la segunda parte.



Bayern retorna al liderato germano

El Bayern de Múnich aplastó al Bayer Leverkusen (5-1) para alzarse de nuevo al liderato de la Bundesliga después de ocho fechas, con un punto más del Borussia Dortmund, vencedor del sábado al Maguncia (3-1). Los bávaros ofrecieron ante el Leverkusen una humillante demostración de fuerza al marcar cinco goles en los primeros 38 minutos, con un doblete de Robert Lewandowski y otro de Serge Gnabry.2El Bayern no derrota a sus adversarios, los destruye”, había lanzado meses después el dirigente del Borussia Hans-Joachim Watzke. El Leverkusen, que había cometido la ‘imprudencia’ de estar en cabeza igualado a puntos con el Bayern antes de esta jornada, puede dar nueva prueba de ello. Bayern lidera la Bundesliga con 19 punto, uno más que el Dortmund.



El Nápoli no tropieza contra el Torino de Tony

A pesar de tener un duro juego de domingo frente al Torino de Antonio Sanabria, quien fue titular y cambiado en la segunda parte, Nápoli demostró que por ahora puede soportar la presión de los gigantes del Norte italiano. Triunfó 1-0 con gol de Víctor Osimhen a los 81 minutos de partido. Los napolitanos llegaban al juego presionados por la victoria del Milan el sábado, la que había catapultado a los milaneses a la cima de la tabla de la Serie A, hasta que los dirigidos por Luciano Spalletti decretaron que la punta no se mueve del Sur, con 24 puntos. Son diez más que Juventus, séptimo tras ganar y cuarto juego seguido.



El Maestro seguirá al frente de la Celeste

Óscar Washington Tabárez continuará al frente de la selección de Uruguay luego de que ayer la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo ratificara en su cargo y tras una reunión en la que se evaluó el desempeño del equipo en la pasada triple fecha de eliminatorias, anunciaron a la agencia español Efe fuentes oficiales de la Asociación.La selección de fútbol de Uruguay mostró su peor cara en la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y abandonó la zona de clasificación directa para meterse en la de repesca. Tras sumar un empate con Colombia y ser goleada en dos encuentros con los punteros Brasil y Argentina, la Celeste quedó en la quinta ubicación de la tabla con 16 puntos, los mismos que Colombia.