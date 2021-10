Dinamarca es el segundo clasificado a Qatar

Además del local, las dos jornadas del clasificatorio europeo al Mundial de Qatar 2022 ofrecieron como saldo a sus dos primeros clasificados. Si el martes fue Alemania, ayer hizo lo propio una muy efectiva Dinamarca, que venció por la mínima (1-0) a Austria con gol de Joachim Maele, para materializar el pasaporte al torneo ecuménico del año que viene.

Un solitario tanto y una victoria por la mínima que no ensombrece la impecable trayectoria de los daneses en el grupo F, que suman todos sus partidos por victorias (8), con 27 goles a favor y ninguno en contra. Inglaterra, por su parte, dejó escapar la oportunidad de sellar de local su clasificación en el grupo I, al empatar 1-1 y al ganar Polonia y ponerse a 2 de los ingleses.



Venezuela no pudo salir a practicar en Chile

No la tiene fácil la Vinotinto en Santiago. La Federación Venezolana de Fútbol denunció ayer en un comunicado, a través de sus redes sociales, que las autoridades chilenas no autorizan a la delegación abandonar su hotel de concentración para hacer un ensayo futbolístico.En teoría, los venezolanos debían movilizarse a las 17:00 hora chilena en el estadio Monumental, pero no pudieron abordar los buses rumbo a Macul, sede del entrenamiento. “Al arribo al Aeropuerto de Santiago, presentamos la totalidad de sus pruebas con resultado negativo. Adicionalmente en el hotel de concentración se les efectuaron otra muestra de pruebas que también arrojaron resultados negativos”, explicó la Federación.