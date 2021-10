Conmebol pide 25 minutos de descanso

Se conoció una nota remitida el pasado 24 de setiembre por la Conmebol a la FIFA a su oficina de Zúrich, reiterando el pedido (del 4 de marzo) de modificación de reglamento con respecto al intervalo de descanso entre dos tiempos. Se pide que, específicamente para los partidos finales de la Copa Libertadores y Sudamericana, se alarguen a 25 los minutos de descanso. “Un entretiempo ligeramente más largo permitiría ofrecer un espectáculo artístico de alta calidad a los hinchas presentes en el estadio y a los que siguen la transmisión televisiva, tal como sucede en otros deportes, con excelente receptividad. Esto haría todavía más atractiva la definición de los torneos”, dijo Alejandro Domínguez, algo muy criticado por José Luis Chilavert en Twitter.



Costa es investigado por lavado y apuesta

Diego Costa, delantero hispano-brasileño del Mineiro, fue centro ayer de una operación policial en Brasil que investiga supuestas actividades criminales, entre ellas lavado de dinero, relacionadas con una página web de apuestas, informó la agencia Efe.La Policía Federal del estado de Sergipe (noreste), de donde es oriundo el delantero del Atlético Mineiro, indicó en un comunicado que un jugador, que no identificó, “supuestamente sería el financista del esquema criminal”. La autoridad dijo a AFP que "no divulga los nombres de las personas eventualmente investigadas". Los portales Globo Esporte y Lance aseguran que el futbolista en cuestión es el ex delantero de España en los Mundiales de 2014 y 2018 apodado el Lagarto.