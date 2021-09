James fue presentado en club de Qatar

James Rodríguez, volante colombiano últimamente ausente de la selección, fue presentado ayer como nuevo futbolista del Al-Rayyan qatarí. Esto no ha dejado de sorprender a propios y extraños, pues el 10 dejó las ligas de élite a los 30 años. Sin embargo, él se justificó al asegurar que puede “crecer” en dicha liga.“El club tiene muchos fans en Catar y están creciendo de cara al futuro. Los escogí porque están haciendo crecer la liga. El año que viene es la copa del mundo y espero estar con Colombia”, dijo el jugador.



Ex rugbier donará su cerebro para la ciencia

Steve Thompson (43 años) fue campeón del mundo en rugby con Inglaterra en 2003, pero ahora sufre demencia precoz que puede deberse (o no) a los golpes recibidos durante su vida profesional. Ayer anunció que donará su cerebro a la ciencia tras su muerte para ayudar en la investigación sobre las lesiones traumáticas. El antiguo jugador forma parte de un grupo de antiguos rugbiers con problemas cerebrales que lanzó en diciembre un proceso judicial contra varias autoridades nacionales de su deporte por supuesta negligencia.



Romario se lanza en contra del DT Tité

Romário de Souza, hoy político y campeón mundial en Estados Unidos 1994, aseguró que no está de acuerdo con la continuidad de Tité y que con él como entrenador la Canarinha será “atropellada” en el próximo Mundial de Catar 2022.”Estamos cerca de una Copa (del Mundo), no sé si da tiempo exactamente para un cambio de entrenador, pero ya no estoy a favor de Tité como técnico de la selección brasileña”. “La selección ha presentado un fútbol muy malo. Técnicamente hablando, pésimo. Y tácticamente, ya ni hablemos”, aseguró.