Bayern dejó escapar primera oportunidad

El Bayern Múnich, que con una victoria podría haberse consagrado ayer por novena vez consecutiva campeón de la Bundesliga, perdió por 2-1 en su visita al Maguncia y tendrá que esperar al menos unos días más para colocarse una nueva estrella en su camiseta. El Bayern se vio sorprendido en la primera parte por los goles de Jonhatan Burkardt (3’) y Robin Quaison (37’), quienes adelantaron a los locales, que incluso pudieron haber llegado al descanso con una ventaja mayor. Los bávaros descontaron a través de Robert Lewandowski, a los 94’.

Hoy juega el escolta del torneo, RB Leipzig, que desde las 9:30 recibe al Stuttgart, para achicar distancia.



Parma baja e Inter enfrenta a Verona

Parma sentenció su vuelta a la Segunda división tras perder 4-3 frente al colista, Crotone. En un partido de muchos goles y alternativas, fue el equipo calabrés el que llevó en todo momento el control del juego, gracias a los goles del argentino Magallán (14’), del nigeriano Nwankwo (42’, 69’) y del argelino Ounas (46’). Por los parmesanos anotaron el brasileño Hernani (29’), el marfileño Gervinho (49’) y el rumano Mihaila (54’).

El astro Cristiano Ronaldo, de quien se rumorea podría salir de la Juventus, está para reaparecer hoy cuando su equipo reciba a la Fiorentina, a las 9:00. A la misma hora, el puntero Inter enfrenta al Hellas Verona.



Real Madrid empata y Atlético juega hoy

Real Madrid no pudo pasar de un desabrido empate a a cero contra el Real Betis, ayer, en una jornada 33 que depara hoy los juegos de Atlético de Madrid (15:00), que puede alargar la distancia con su vecino, y del Barcelona (10:15), que también juega hoy y, de ganar, alcanzará a su eterno rival (con un partido menos). Bajo fuerte lluvia, el conjunto de Zinedine Zidane no encontró el camino para sortear el escollo de un Betis que se colocó en sexto puesto, igualado con la Real Sociedad.

El conjunto blanco, que jugará el martes contra el Chelsea en la ida de semifinales de la Liga de Campeones, no gozó siquiera de ocasiones muy claras de gol.



Nadal-Tsitsipas es la final en Barcelona

El tenista español Rafael Nadal, número 3 del ránking ATP y primer cabeza de serie del Torneo de Barcelona, eliminó ayer a su compatriota Pablo Carreño por 6-3 y 6-2, y se clasificó para la final del torneo español, donde hoy desde las 10:00 le espera el griego Stefanos Tsitsipas (N° 5 del mundo). Nadal, campeón once veces en este escenario que lleva su nombre, triunfó en 90 minutos de partido, en el que consideró el mejor hasta el momento en Barcelona, aunque advirtió que será diferente en la final. “Stefanos viene de ganar Montecarlo sin perder un set y aquí tampoco lo ha hecho. Es el mejor Tsitsipas que he visto”, avisó el Rafa.