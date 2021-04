Agnelli es tratado de mentiroso en UEFA

El rápido fracaso del proyecto de la Superliga europea dejó al presidente de la Juventus de Italia, Andrea Agnelli, en una posición crítica no solamente en Italia, sino ante la propia UEFA, sin contar a la prensa y a los hinchas.El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, definió como “mentiroso” a Agnelli. “Puede que haya sido ingenuo por creer las promesas que me hacía Agnelli. Pero siempre digo que es mejor ser ingenuos que ser mentirosos”, afirmó ayer Ceferin a un medio esloveno, en declaraciones recogidas por los medios italianos. En Italia, el ex jugador Alessandro Lucarelli, actual directivo del Parma, fue contundente: “Un hombre que quiere ser presidente de un club, además de ser un empresario debe ser un hombre que ama el deporte. Los valores del deporte son el mérito y la competición”.



Atlético vuelve a la punta en España

El Atlético de Madrid (con 73 puntos) volvió a ponerse líder en solitario de LaLiga tras derrotar por 2-0 al Huesca que, a pesar de que se encuentra en zona de descenso, fue un rival incómodo para los dirigidos por Diego Simeone. En el penúltimo encuentro por la 31ª fecha, el argentino Ángel Correa adelantó a los líderes al minuto 39. El belga Yannick Carrasco llevó la tranquilidad a los “colchoneros” con su gol a los 80’. A la victoria también de Real Madrid (70) ayer se le sumó la del Barcelona (68) que venció por 5-2 al Getafe, otro hueso duro de roer para los de puestos de vanguardia, aunque luego de estar a tiro de empate 2-3, los azulgranas apretaron el acelerador y marcaron dos más, con un doblete de Lionel Messi. Cuarto es el Sevilla con 67 unidades, que tampoco se baja de la lucha a siete fechas del finalt.



Rafa gana a Nishikori en el Conde de Godó

El español Rafa Nadal (N° 3 del mundo y primer cabeza de serie) clasificó a los cuartos de final del Torneo de Barcelona, conocido como Conde de Godó, después de derrotar este jueves al japonés Kei Nishikori (39º). Quien fuera doce veces campeón en la capital catalana, se impuso 6-0, 2-6, 6-2 en dos horas y 20 minutos al japonés que supo ganar también en Barcelona en 2014 y 2015.Su rival por un puesto en semifinales será el británico Cameron Norrie (58º), verdugo del David Goffin, después de la retirada del belga por lesión. También pasó a cuartos otro de los favoritos, el argentino Diego Schwartzman (9º del mundo), quien superó 6-4, 6-2 al joven francés Corentin Moutet (75º). En cuartos se medirá con el español Pablo Carreño (13º), quien terminó con el sueño del también español Bernabé Zapata (147º) al ganarle 6-3, 6-4.