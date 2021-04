Bayern Munich tropieza ante el Unión Berlín

El Bayern de Múnich no pudo pasar de un inexpresivo empate en su propia casa ante el Unión Berlín. Fue 1-1, en un resultado que redundó en la reducción a cinco puntos de su ventaja sobre el RB Leipzig (2º), que goleó 4-1 como visitante al Werder Bremen.El joven de 18 años Jamal Musiala fue quien abrió el marcador para el Bayern en el minuto 68, tras pase de Muller. Pero el danés Marcus Ingvarsten igualó para el Unión Berlín (7º) a los 86’, aprovechando un pase de la muerte de Robert Andrich.



Con Tony, gana Torino a domicilio al Udinese

Con gol de Andrea Belotti, de penal a los 62’, Torino venció 0-1 al Udinese en la jornada 30 de la Seria A del fútbol italiano. El conjunto granate desequilibró el choque a la hora de juego de la mano de Belotti, con su duodécimo tanto de la temporada, y suma ahora cuatro puntos de ventaja sobre el Cagliari, antepenúltimo, que marca la zona de descenso.Milan (2°, 63), por su parte, ganó 3-1 sobre Parma (Rebic, Kessie y Leao), pero sufrió la expulsión de Ibrahimovic. Inter (1°, 71) juega hoy.



Tres líderes tiene el Masters de Augusta

El japonés Hideki Matsuyama (foto) y el novato estadounidense Will Zalatoris alcanzaron al inglés Justin Rose en el liderato del Masters de Augusta tras reanudarse ayer la tercera ronda.Matsuyama hizo birdie en los hoyos 11, de par 4, y 12, de par 3 y terminó la jornada con gran nivel. Rose, por su parte, abrió con birdies consecutivos, pero después cometió bogeys y se situó a 12 bajo par, los mismo que Zalatoris, que sueña con convertirse en el primer debutante en ganar un Masters desde 1979.



Tatum supera récord de Bird en la NBA

El alero Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, fue la gran figura de la jornada de la NBA tras conseguir 53 puntos y con 23 años es el más joven en obtenerlo y superar una de las marcas que estaba en poder del legendario Larry Bird. Los Celtics, como equipo no pasan por su mejor momento, su juego ha sido inconsistente, pero frente a los Minnesota Timberwolves tuvieron la oportunidad de jugar mal, remontar una desventaja de 17 puntos y al final conseguir la victoria en la prórroga por 145-136.