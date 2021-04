Redes se destaca pensando en la Selección

El jugador paraguayo del Austin FC, la nueva franquicia de la MLS, Ródney Redes, viene siendo destacado como uno de los jugadores más importantes del equipo texano, que se prepara para participar de su primera temporada en la primera división de los Estados Unidos. ”Cada día me estoy adaptando más a lo que es la liga”, declaró desde el Norte el delantero de veintiún años nacido en La Colmena.

El ex Guaraní, que viene marcando en los amistosos y hoy desde las 15:00 juega otro contra Dynamo, se refirió a su deseo de vestir la camiseta albirroja. “Estoy trabajando pensando en la Selección, quiero estar ahí, quiero cumplir ese sueño; voy a trabajar al cien por ciento para esperar la llamada del técnico”, expresó.



Final vasca en la Copa del Rey española

En La Cartuja de Sevilla, desde las 15:00, la final de la Copa del Rey enfrentará a dos equipos tradicionales vascos, Athletic Bilbao y Real Sociedad, un clásico español. Nunca se enfrentaron Athletic y Real en una final de Copa. Desde la década de los 80, estos dos equipos no tenían el mismo protagonismo. El último título logrado por la Real en Copa fue en 1987. La agencia Efe destaca que solo tres jugadores de su plantilla habían nacido cuando salió campeón por última vez. El técnico, Imanol Alguacil, fue parte de aquel equipo y quiere reeditar el logro ahora desde el banco del estratega. Para el Bilbao será su cuarta final de Copa desde 2009, un equipo que tiene mayores logros en los últimos años que el donostiarra.



Ángel Romero anota y San Lorenzo gana

En partido que terminó caliente, con dos expulsados por parte del equipo perdedor, San Lorenzo de Almagro venció 2-0 a Rosario Central. Uno de los goles lo marcó el delantero paraguayo Ángel Romero.Franco Di Santo, de zurda, había abierto el marcador cuando el local se acomodó mejor en la cancha y Central fue perdiendo el protagonismo en el juego. En la segunda parte los de Boedo fueron más dominantes, pero solo a los 92 fue capaz de agregar otro tanto, en los pies del jugador de la selección paraguaya. El visitante se descontroló y sufrió las expulsiones de dos jugadores, también en tiempo de descuento. San Lorenzo está cerca de clasificar en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.