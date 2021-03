Golf

Zanotti cierra lejos en Punta Cana

El golfista paraguayo Fabrizio Zanotti culminó en el puesto 23 en el Corales Punta Cana Resort & Club Championship 2021 y no cumplió con su objetivo de alcanzar el top 10 para calificar al Valero Texas Open.

Zanotti, que tuvo un buen arranque, no pudo mantener la regularidad, por lo que fue cediendo puestos con el correr de la competencia y se tuvo que resignar con una lejana ubicación final.

En el certamen del PGA que repartió en total 3 millones de dólares en premios, el profesional sumó en total 284 golpes (4). EL ganador fue el norteamericano Joel Dahmen (276).



Tenis

Osaka avanza a octavos de final en Miami

La tenista japonesa Naomi Osaka (foto), segunda sembrada, clasificó por primera vez a los octavos de final del Abierto de Miami por la retirada de la serbia Nina Stojanovic por lesión.

En el primer partido de ayer, la griega Maria Sakkari (23ª) venció 6-0 y 6-1 a la rusa Liudmila Samsónova y chocará en octavos con la estadounidense Jessica Pegula (29ª), que batió a la checa Karolina Pliskova (6ª) por 6-1, 4-6 y 6-4.



Fútbol de Brasil

Galarza sueña con Olimpia y Paraguay

El volante Matías Galarza (19 años), que viene cumpliendo destacada labor en el Carioca 1, jugando por Vasco Da Gama de Brasil, expuso su deseo de volver a Olimpia, club dueño de su pase.

“Soy de Olimpia, estoy a préstamo hasta fin de año. Me gustaría volver y jugar en la Primera“, refirió el ofensivo en charla con

Galarza, que lleva anotados dos goles en tres juegos con el Vasco, agregó: “Contento por lo que estoy viviendo, tomando con calma y aprovechando las oportunidades. Me pidieron para jugar por la Selección Boliviana, pero mi sueño es jugar por la Selección Paraguaya”.



Fútbol de Argentina

Penal errado, gol y expulsión de Ávalos

El paraguayo Gabriel Ávalos (foto) hizo de todo en el choque de Argentinos Juniors ante Arsenal por 3-2: Penal errado, un gol y expulsión. Al minuto 45’ el atacante falló un penal (atajó el arquero), mientras que tuvo su revancha a los 77’ con definición de palomita. El festejo sin remera significó la primera amonestación y vio la roja por un dura entrada a los 79’. Hoy a las 18:00 juega San Lorenzo (de los hermanos Romero) ante Estudiantes.