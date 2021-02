Sevilla vence a Barcelona y espera la vuelta

Con goles del francés Jules Koundé en la primera parte y otro del croata Iván Rakitic en la segunda Sevilla venció 2-0 a Barcelona en la ida de la semifinal de la Copa del Rey de fútbol disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, su casa en Andalucía. En el promedio de la primera mitad, Koundé se fue de varios jugadores culés y batió al portero alemán Marc-André Ter Stegen en su salida con un remate por bajo y cruzado.En la segunda mitad, Barcelona inquietó el arco de Sevilla, pero fue precisamente un ex azulgrana, Rakitic, el que en una contra puso el 2-0 ya en la recta final del partido.Los visitantes siguieron martillando para descontar al menos e irse con menos presión al Camp Nou, pero el descuento no llegó.



Manchester City está en cuartos de Copa

El Manchester City derrotó con facilidad al Swansea City (1-3) y accedió a los cuartos de final de la Copa de Inglaterra. Los ‘Swans’ aguantaron 30 minutos los embates del City, que se adelantó con un centro de Kyle Walker al que no llegó Ferran Torres y que finalizó dentro del arco.En la segunda parte, el City sentenció el encuentro en menos de 5 minutos, primero con un gol de Raheem Sterling. A 15 minutos del final, el Swansea recortó distancias con un remate de Whittaker dentro del área. El City es de esta manera el tercer equipo, junto a Bournemouth y Manchester United, en clasificar a los cuartos de la Copa de Inglaterra y espera rival para seguir intentando revalidar el título que conquistó hace dos temporadas. y que desde entonces le es esquivo.



Zapata lleva a Atalanta a final de Copa Italia

El colombiano Duván Zapata con un golazo de potencia y dos asistencias de gran clase le dio al Atalanta el pase a la final de la Copa Italia, tras el triunfo por 3-1 cosechado contra el Nápoles.Con un derechazo desde 20 metros abrió el marcador a los 20 minutos y más tarde asistió a Matteo Pessina, el 2-0 y el definitivo 3-1.El delantero nacido en Cali fue titular en la delantera junto a su compatriota Luis Muriel. Hundió con su actuación al Nápoles, que justamente fue el equipo con el que dio el salto al fútbol europeo en 2013. Ahora el Atalanta se las verá en la final contra Juventus, que eliminó este martes al Inter de Milán en el otro cruce de semifinales



Argentino Benedetto clasifica al Marsella

El argentino Darío Benedetto llevó al Marsella al triunfo ante el Auxerre (0-2) y a los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. La clasificación del Toulouse, de la segunda división, que eliminó al Girondins, fue la única sorpresa en los treintaidosavosEl Marsella inscribió su nombre en una fase más de la Copa con un gol del argentino que desatascó a su equipo en el minuto 54. El atacante sudamericano encarriló con su tanto la clasificación del Marsella, que selló definitivamente el choque en el tiempo añadido por medio del senegalés Ahamdou Dieng. La del conjunto marsellés se suma a las clasificaciones del Mónaco, el Montpellier, el Toulouse y el Lens. La Copa de Francia se juega en momentos en que el fútbol galo pasa por una gran crisis económica.