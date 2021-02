Alerta: Liverpool no puede entrar en Alemania

El Liverpool inglés no tiene la autorización de entrar en territorio alemán para jugar su partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el RB Leipzig, previsto para el 16 de febrero próximo. Esto es debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19, indicaron ayer desde el Ministerio del Interior alemán.La prohibición de entrada en territorio alemán desde Gran Bretaña no contempla “derogación especial para los deportistas profesionales”, dijo a la AFP una portavoz del Ministerio, precisando que el partido de fútbol RB Leipzig-Liverpool “no justifica derogar” la norma en vigor. Como consecuencia de ello, “el club del Leipzig ha sido advertido de que el evento previsto no entraría en las derogaciones existentes”, añadió.



Adelantan media hora el juego de Alderete

El duelo de hoy entre el Hertha Berlín de Omar Alderete y el Bayern Munich comenzará a las 16:00, media hora antes de lo inicialmente previsto, debido a que el club bávaro se desplazará después del compromiso a Catar para disputar el Mundial de Clubes.Esto obedece, según un comunicado de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), a los lineamientos generales de la FFA. “Para ayudar a que el plan de prevención de la FIFA, incluidos los test de coronavirus, se realicen de forma ideal el Bayern viajará a Doha la noche del viernes después del partido contra el Hertha”, dice el texto dado a conocer.Bayern lidera la liga alemana con siete puntos más que el Leipzig, y el equipo de Alderete apeligra en el fondo de la tabla, con apenas 17 en 19 juegos.



Inter juega hoy y mete presión al Milán

Inter de Milán, que visita hoy a la Fiorentina, y el Milan, el domingo ante el colista Crotone, seguirán enfocando la pelea por el título de la Serie A italiana en el campo exclusivo de los milaneses, ante el acecho de los turineses de la Juventus. La 21ª jornada incluye además un choque estelar entre el equipo de Cristiano Ronaldo y la mañana, por la tercera plaza.A dos puntos del líder rossonero, el Inter tiene la posibilidad, esta tarde desde 16:45, de situarse en el primer puesto provisional en caso de ganar en Florencia.Los nerazzurri recuperarán a Romelu Lukaku, suspendido contra la Juventus esta semana, que acompañará a Lautaro Martínez en ataque. Entre ambos delanteros suman 24 goles esta temporada.