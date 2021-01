Para Koeman, césped artificial no disculpa

“Seguramente los jóvenes de nuestra plantilla y uno o dos jugadores del B están más acostumbrados a jugar en este tipo de terrenos”, dijo Ronald Koeman, DT del Barcelona, sobre el césped artificial en el partido que lo enfrentará al Cronellá. “Pero hay que prepararse y no es excusa para no jugar bien; tenemos que cumplir”, afirmó antes del duelo de hoy (a las 17.00) por Copa del Rey.







Morínigo lamenta perderse los juegos

Todo el cuerpo técnico de Gustavo Morínigo en Curitiba guarda confinamiento al dar positivo. Antes del juego de anoche contra el Fluminense, en el que ninguno podrá estar, Morínigo aseguró a que lamenta perderse “una secuencia importante de partidos, también contra São Paulo. Vamos a ver si llegamos contra Gremio”. Curitiba marcha último, pero ganó el sábado.



En Francia aplazan juego por Covid-19

El Nimes anunció ayer el aplazamiento de su partido de Ligue 1 contra Lorient, previsto el domingo y correspondiente a la 21ª jornada, “debido a un número importante de casos de Covid-19 en la plantilla” del equipo rival. “La comisión de las competiciones de la LFP aplaza el partido (...) a una fecha posterior”, precisó el Nimes en su cuenta Twitter.



Manchester United recupera liderato

Manchester United se esforzó para derrotar 2-1 al Fulham y recuperar el liderato de la Liga Premier, luego de que se la haya arrebatado por unas horas su vecino City, que derrotó 2-0 al Aston Villa en partido aplazado de la primera jornada del campeonato inglés. Los goles de los Reds fueron del uruguayo Edinson Cavani (21) y del francés Paul Pogba (65). Lookman descontó para los londinenses.