Lanús golpea duro a Vélez, en el Fortín

Lanús venció como visitante a Vélez Sarsfield por 1-0 el miércoles en el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana 2020.El interminable José Sand (39 años) anotó el único gol de la noche, pero la gran figura fue Lautaro Morales, el arquero del equipo triunfador, quien atajó un penal a Cristian Tarragona (27). La revancha se jugará el próximo miércoles y el ganador de esta serie se enfrentará en la gran final del 23 de enero en Córdoba (Argentina) con el vencedor de Defensa y Justicia y Coquimbo Unido, partido suspendido anoche por la Conmebol ante la “decisión de las autoridades chilenas de declarar a todos los pasajeros del vuelo chárter de la delegación de Defensa como contactos estrechos de positivo, y que por lo tanto deben cumplir medidas de aislamiento”.



Joseph Blatter fue hospitalizado en Suiza

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter se encuentra hospitalizado en un hospital suizo, según informó la prensa de su país, sin precisar el problema médico que lo aqueja"Mi padre está en el hospital. Va mejor cada día, pero necesita tiempo y descanso", declaró Corinne Blatter Andenmatten al periódico Blick, que señaló que el problema de Sepp Blatter (84 años) es serio, pero que su vida no corre peligro.Su hospitalización se da semanas después de que la FIFA denunciara a Blatter “junto con otros” por supuestas irregularidades financieras en el proyecto del Museo, una idea que se inició en el 2013 y que se inauguró en 2016.



Independiente se queda sin entrenador

Lucas Pusineri dejó de ser entrenador del club argentino Atlético Independiente, un año después de llegar a la institución y de que no le renovaran el contrato fenecido el 31 de diciembre pasado. La decisión fue tomada por la directiva roja luego de una reunión entre las dos partes, según se anunció.El Rojo está quinto en el Grupo A de la Copa Diego Armando Maradona con tres puntos, los mismos que el colista Huracán, sin chances de pelear nada. Lanús lo había eliminado antes de la Copa Sudamericana, algo que resultó decisivo también para no renovarle el contrato al ex defensor.