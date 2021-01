Hasta la Conmebol se solidariza con Cavani

Luego de que la Federación Inglesa sancionara al futbolista uruguayo Edinson Cavani con tres partidos de suspensión, por escribir “Gracias, negrito” a un fan en su cuenta de Twitter, la Asociación Uruguaya y la misma Conmebol se solidarizaron con el delantero del Manchester United, considerando injusta la sanción.La Asociación Uruguaya de Fútbol expresó su “solidaridad y respeto absoluto” a Cavani. Conocemos al jugador, pero muy especialmente conocemos al ser humano desde que era un adolescente en su pasaje por selecciones juveniles”, dijo en un comunicado. Para la Conmebol, “claramente no se consideran las características culturales y el uso de ciertos términos en el habla cotidiana del Uruguay”, según un comunicado.



Celta de Coudet es eliminado en Copa

El Ibiza, un equipo de la 2ªB (tercera categoría del fútbol español), eliminó ayer en la segunda ronda de la Copa del Rey al Celta de Vigo, al superarlo por un amplio margen de goles: 5-2.Dirigido por el argentino Eduardo Coudet llegó a estar 4-0 abajo ante un Ibiza que se mete en tercera ronda, una instancia en la que el año pasado ya estuvo cerca de eliminar al Barcelona de Messi, al ganar por 1-0 a falta de 20 minutos para el final del partido, antes de que los azulgranas remontaran en la última parte del juego.Pero el Celta no fue el único equipo de Primera eliminado ayer. También el Getafe madrileño fue despachado por un equipo de menor nivel, el Córdoba, otro equipo de la 2ªB, ante quien cayó de visita por 1-0 y constituyó la segunda temprana sorpresa de la competencia.



Gustavo Ramírez es presentado en Tolima

Parado, con los trofeos del club atrás, el paraguayo Gustavo Ramírez brindó sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Deportes Tolima de Colombia, procedente del fútbol mexicano, del Atlético Morelia. “Ahorita estamos en Colombia por ese sueño siempre de ganar cosas en el fútbol”, dijo el ex delantero del 12 de Octubre paraguayo. “La gente colombiana me parece muy linda, tuve compañeros colombianos y siempre nos llevamos muy bien”, resaltó quien hasta el año pasado estuvo jugando en la segunda división mexicana.”Me siento muy bien, me gustan mucho los colores y esperamos poner otra estrella más (en la camiseta) con el trabajo de todo el equipo”, confesó Ramírez.



Se juega un clásico italiano por Serie A

Mucho tiempo debió pasar para que un encuentro entre la Juventus de Turín y el Milan, como el de hoy (14:45), se juegue con el club de Zlatan Ibrahimovic por encima del otro en la clasificación en la Serie A italiana. El club milanés es puntero del torneo, mientras el de Cristiano Ronaldo marcha quinto, un lugar rezagado para sus actuaciones de los últimos años. Son diez los puntos que separan a ambos equipos que protagonizan uno de los clásicos más importantes de Italia.El juego tendrá lugar hoy en el tradicional fútbol del día de la Befana, una bruja buena que en Italia trae los regalos posnavideños. El regalo es este clásico algo degradado últimamente, pero que con un Milan que es líder invicto y una Juventus que necesita de la victoria. Promete muchas emociones.