United y Tottenham avanzan en la EFL Cup

Manchester United y Tottenham Hotspur superaron al Everton y Stoke City, respectivamente, en los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra y avanzaron a semifinales del torneo. El uruguayo Edinson Cavani y el francés Anthony Martial le dieron la victoria al United ante un pálido Everton que no encontró respuestas para superar esta llave. En tanto que el Tottenham tuvo mayor empuje en el tramo final para sacar del camino al Stoke City que complicó al inicio de la segunda parte. Gareth Bale, Benjamin Davies y Herry Kane anotaron para los Spurs. Jordan Thompson había puesto el empate transitorio para Stoke. Las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra quedaron de la siguiente manera: Brentford vs. Manchester City y Manchester United vs. Tottenham.



París Saint Germain golea en la Ligue 1

París Saint Germain sacó a pasear al Strasbourg al golearlo de local por 4-0 por la fecha 17 de la Ligue 1 de Francia disputada en la jornada de ayer. Los goles del PSG fueron convertidos por Timothée Pembélé, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye y Moise Kean. El elenco parisino (35 puntos) es el solitario escolta de los líderes Lille y Olympique Lyon que tienen 36 unidades. Lyon venció 3-0 al Nantes y el Lille tuvo algo más de trabajo al derrotar por 3-2 al Montpellier. En otro juego destacado, el Olympique de Marsella cayó sorpresivamente en su visita al Angers SCO por 2-1. La Ligue 1 se tomará una pausa por las fiestas y se reanudará el miércoles 6 de enero del 2021.



Porto conquista la Supercopa de Portugal

El Porto se quedó ayer con la Supercopa de Portugal al vencer en la final al Benfica, uno de sus rivales clásicos en el fútbol luso, por el marcador de 2-0 en tiempo normal. Sergio Olivera abrió la cuenta a los 25 minutos con una excelente definición desde los doce pasos. Benfica buscó desesperadamente el tanto de la paridad y en los tramos finales ofreció espacios en el fondo. Un descuido originó el segundo y definitivo tanto a los 90 minutos de partido por intermedio del colombiano Luis Díaz. Porto, escuadra que ganó la Liga y Copa de Portugal, se quedó con el primer trofeo de la temporada en el fútbol portugués.