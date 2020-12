En Uruguay no habrá deportes hasta enero

Toda actividad deportiva pública, incluido el fútbol, quedará suspendido en Uruguay desde el próximo 21 de diciembre hasta el 10 de enero. Esto a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno uruguayo ante el aumento de casos de Covid-19, según anunció este jueves la Secretaría Nacional del Deporte (SND).”A partir del 21 de diciembre de 2020 y hasta el 10 de enero del 2021, no se encuentran habilitados los espectáculos públicos deportivos”, indica el comunicado emitido por el organismo oficial.Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la aparición de los cuatro primeros positivos en Uruguay, se registraron 10.893 personas contagiadas y 102 fallecidas.





Rusia es excluida de competencias deportivas

Luego de acusaciones de haber hecho trampas y de dopaje institucional, Rusia fue excluida por dos años de las grandes competiciones internacionales. Sin embargo, sus deportistas podrán ser parte de las competencias bajo bandera neutra, esto si antes no han recurrido al dopaje. Es lo que informó este jueves el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).La Agencia Mundial Antidopaje (AMA), había reclamado cuatro años de prohibición y condiciones más drásticas para los deportistas rusos. Aun así está “feliz de haber ganado este caso que hará historia”, según su presidente, Witold Banka. En fútbol, la sanción no afecta a las competencias continentales, pero no se sabe a ciencia cierta su selección podrá jugar el mundial de Qatar de clasificar.







Carlos González ya es jugador de Tigres

El delantero paraguayo Carlos González, reciente subcampeón del torneo mexicano con Pumas, firmó su contrato Tigres. “‘¡Bienvenido, Carlos, y mucho éxito”, escribió el club, en sus redes sociales, además de ofrecer una breve entrevista de presentación del delantero.“Estoy dando un paso muy importante en mi carrera. Estoy en un equipo que me va a exigir mucho y la exigencia es parte de lo que a mí me gusta, a este equipo le voy a entregar todo”, declaró el guaireño.“Es un honor poder ser dirigido por (Ricardo) Ferretti y es una de las razones por las que estoy tomando esta decisión. Además, motiva mucho saber que vas a tener como compañero a un delantero de la talla de André-Pierre-Gignac”, concluyó.