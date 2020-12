Suspenden clásico por la muerte del ex presidente

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió suspender los partidos correspondientes a la séptima fecha del Torneo Intermedio que debían jugarse ayer, uno de ellos el clásico entre Peñarol y Nacional, tras el fallecimiento del ex presidente Tabaré Vázquez, a los 80 años de edad (2005-2010 y 2015-2020).

También quedó sin efecto el juego entre Defensor y Boston River.

El ex mandatario siempre estuvo muy vinculado al mundo del fútbol, ya que presidió el club Progreso entre 1979 y 1989, que en esa época llegó a ser campeón uruguayo y a participar en la Copa Libertadores de América.



El Lille y Lyon ganan y le siguen los pasos al PSG

El Lille frenó la remontada del Mónaco, al que venció por 2-1 y prolongó la lucha con el París Saint Germain por el dominio de la liga, que este fin de semana completó la decimotercera fecha.

Con este triunfo, el equipo se queda segundo en la tabla con 26 puntos, a solo dos unidades del elenco liderado por Neymar.

Misma cantidad acumuló el Lyon luego de quedarse con la victoria por 1-3 en la casa del Metz.

En tanto, el Saint Etienne ahondó en su crisis al igualar sin goles con el colista Dijon y se aproxima cada vez más a la zona de descenso.



El Milan, inalterable líder tras vencer a Sampdoria

El Milan, que sigue sin acusar la baja del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, venció por 2-1 a la Sampdoria y se mantiene como inalterable líder al término de la décima jornada de la Serie A italiana.

El equipo dio una prueba de madurez y se impuso con goles de Frank Kessie, de penal, y de Samu Castillejo para acumular 26 unidades y sacarle cinco puntos de ventaja a su gran rival, el Inter.





En el tercer lugar se encuentra el Napoli, que ayer goleó 4-0 a Crotone y suma 20 unidades, misma cantidad que ostenta la Juventus del portugués Cristiano Ronaldo.