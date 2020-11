Agnelli aboga por un fútbol más sostenible

El italiano Andrea Agnelli, presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), aseguró que la industria del fútbol debe adaptarse a vivir en la situación a la que lo ha arrastrado el Covid-19 y “ser más robusta y sostenible para poder afrontar mejor los tiempos de crisis”. “Como industria, debemos adaptarnos”, insistió el dirigente en el informe anual de la Asociación 2019-20.



Giggs es detenido por violencia doméstica

El ex futbolista del Manchester United, actual entrenador de Gales, Ryan Giggs, fue detenido por presunta violencia doméstica. Aun cuando Giggs niega la acusación, se da por descontado que no estará en el banco de su equipo en las próximas citas internacionales. Giggs y la asociación de fútbol galesa convinieron ayer, de “común acuerdo”, que será reemplazado por su ayudante en los tres primeros partidos.



Brasil convoca a dos nuevos centrales

La selección de Brasil convocó ayer a los defensas Felipe y Diego Carlos, para que sean reemplazantes de Eder Militão y Rodrigo Caio, quienes no podrán participar de los juegos contra Venezuela y Uruguay, el 13 y el 17 de noviembre, en duelos por la Eliminatoria sudamericana hacia Catar-2022. Diego Carlos, jugador del Sevilla español, fue llamado por primera vez a la Canarinha.