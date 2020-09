Presencia paraguaya en la Premier League

La segunda fecha de la Premier League arranca hoy con cuatro duelos, uno de ellos con presencia paraguaya. El West Ham del defensor Fabián Balbuena visitará al Arsenal desde las 15:00. En tanto, el Newcastle de Miguel Almirón juega mañana ante Brighton desde las 9:00. Por otra parte, ayer f ue presentado el volante Thiago Alcántara, ex Bayern Múnich, como nuevo refuerzo del Liverpool.



Destacada actuación de Cubas en Francia

El volante albirrojo Andrés Cubas, que la fecha pasada anotó un gol, volvió a tener una destacada actuación en su equipo, el Nimes Olympique, que ayer empató de visitante sin goles ante el Lyon en el inicio de la fecha 4 de la Ligue 1 del fútbol francés. El volante, que fue uno de los preseleccionados por el DT Eduardo Berizzo para las Eliminatorias Sudamericanas, fue la gran figura del compromiso.



Intensa jornada en la MLS con paraguayos

Un total de 11 partidos se disputarán hoy por la Major League Soccer (MLS) y varios jugadores paraguayos tendrán acción. Jesús Medina, con el New York City, enfrentará al New England desde las 16:30. A las 19:00, el New York Red Bulls, con Alejandro Romero Gamarra, medirá a Cincinnati, y cerrando la jornada, a las 22:30, Portland Timbers, con Cristhian Paredes, jugará ante el San José Earthquakes.