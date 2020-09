Amenazan de muerte y Djokovic pide calma

Luego de que el tenista Novak Djokovic fuera descalificado del US Open, tras arrojar sin intención una pelota a una jueza de línea, la misma recibió improperios y hasta amenazas de muerte en redes sociales. Por ello, el serbio tuvo que pedir tranquilidad a sus fans en Twitter. “Ella no ha hecho nada malo en absoluto. Les pido que sean especialmente comprensivos y la cuiden en este tiempo”, escribió.



Con 22 contagiados, Boca vendría sin DT

El rival de Libertad, el 17 de setiembre en la reanudación de la Copa Libertadores, el argentino Boca Juniors, sigue por un delicado momento sanitario en la previa del partido. Aún no ha podido practicar normalmente, tiene 22 jugadores enfermos de Covid-19 y el cuerpo médico sugiere que su experimentado entrenador Miguel Ángel Russo, de 64 años, no viaje a Asunción con el plantel.



Hamilton tendrá su propio equipo

El británico Lewis Hamilton anunció que tendrá su propio equipo Extreme E el año próximo. Se trata de una competencia con autos eléctricos tipo SUV, en zonas de ecosistemas frágiles. En 2021 se prevén competencias en Senegal, en Arabia Saudí, en Nepal, en Groenlandia y en Brasil. “Es una gran ocasión de verse implicado desde el inicio como propietario en un equipo”, señaló Hamilton.