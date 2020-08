Pablo Aguilar, cerca de volver en México

El zaguero paraguayo Pablo Aguilar se encuentra en la recta final de su recuperación, después de haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados en febrero de este año. El jugador de Cruz Azul de México tenía como fecha marcada de regreso el mes de octubre. Sin embargo, la evolución ha sido satisfactoria y Aguilar incluso ya recibió el alta médica. Las redes sociales de la Máquina cementera publicaron una foto del defensor guaraní realizando trabajos en el gimnasio. El club anunció que Aguilar volverá pronto a los terrenos jugando en la Sub 20 para tomar ritmo y llegar en óptimas condiciones para inicios del mes de setiembre.



Duelo paraguayo en los Estados Unidos

La tercera fecha de la Temporada Regular de la Major League Soccer de los Estados Unidos pondrá frente a frente al New York Red Bull de Alejandro Romero Gamarra y New York City de Jesús Medina. Este choque es un clásico de la ciudad y ninguno parte como favorito aunque las realidades son distintas. Red Bull tiene 4 puntos producto de una victoria y un empate. Mientras que New York City se encuentra último sin punto alguno. Tanto Alejandro Kaku Romero como Jesús Medina están anunciados como titulares para este compromiso a jugarse hoy, desde las 19:00, en el estadio del Red Bull Arena, en New Jersey.



Rizespor de Samudio cae en amistoso

El Rizespor, del compatriota Braian Samudio, cayó ayer por 3-0 en un compromiso amistoso ante Alanyaspor, equipo también de la Primera División del fútbol turco. El delantero albirrojo arrancó de titular y disputó los 45 minutos iniciales y para el complemento ya fue reemplazado, al igual que sus restantes compañeros que estuvieron de arranque. El Rizespor de Samudio terminó decimoquinto en la tabla de posiciones del último torneo turco con 35 unidades. Mientras que en la Copa de Turquía había quedado eliminado en los dieciseisavos de final de la competencia en manos del Balikesirspor.



Tres positivos por Covid-19 en Boca Jrs.

Tres futbolistas del plantel profesional de Boca Juniors de Argentina dieron positivo por Covid-19 y se someterán al protocolo de aislamiento, respecto al resto del plantel durante 72 horas hasta conocerse los resultados de un nuevo test, informó la entidad xeneize en un comunicado. Los jugadores afectados son Iván Marcone, Walter Bou y Agustín Lastra, todos ellos sin síntomas. De esta forma, los casos de estos futbolistas se suman al primer positivo registrado en Boca Juniors, del mediocampista Agustín Almendra, que también era asintomático. El 17 de setiembre, Boca Junios visitará a Libertad por Libertadores.