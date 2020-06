“El fútbol no volverá a ser igual”, dice Messi

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi cree que habrá un antes y un después para todos luego de la pandemia de Covid-19, y que ya nada volverá a ser lo mismo, tampoco el fútbol. “Pienso que el fútbol, como la vida en general, no volverá a ser igual”, señaló Messi en una entrevista a El País Semanal. El ‘10’ del conjunto azulgrana está convencido de que la pandemia marcará, y mucho, a la sociedad actual: “Todos los que hemos vivido esta situación recordaremos lo que ocurrió. En mi caso, con un sentimiento de pena y frustración para con aquellos que sufrieron más por pérdida de seres queridos. Y también con el agradecimiento a todas las personas que lucharon para combatir el virus desde los centros sanitarios”.



Fútbol a todas horas en la nueva Premier

La falta de público en los estadios y la teoría de levantar la moral de la sociedad provocaron que la Premier League haya tomado la decisión de llevar todo el fútbol a la televisión, una de las pocas buenas noticias que deja el coronavirus en el campeonato inglés. La buena noticia para los espectadores es que, de los 92 encuentros que quedan por disputarse, 29 de ellos se emitirán de forma gratuita, decisión prácticamente sin precedentes en Inglaterra. Pero el fútbol abierto no será la única gran novedad de la Premier. La liga escalonó los encuentros para que los fines de semana haya fútbol prácticamente a todas horas. Se jugará un partido los viernes de noche. Los sábados y domingos la acción se iniciará 12:30, seguido por un juego a las 15:00, otro a las 17:30 y otro más a las 20:00. La Premier volverá el 17 de junio.



Mauro Icardi, en el PSG hasta junio de 2024

El delantero argentino Mauro Icardi definitivamente seguirá en el París Saint Germain (PSG) hasta junio de 2024, según un acuerdo entre el club francés y el Inter anunciado ayer por ambas entidades en sendos comunicados. Icardi, de 27 años, jugó la pasada campaña como cedido por el Inter en el cuadro parisino, que se hace ya definitivamente con sus derechos. El PSG, actual campeón de Francia, recordó en su comunicado que Icardi disputó con ellos 31 partidos, con un balance individual de 20 goles y cuatro pases decisivos. El PSG no precisó el acuerdo alcanzado con los italianos, pero según la emisora francesa RMC Sport, la operación se cerró por unos 50 millones de euros más otros cinco millones en bonus.