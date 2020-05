Devaluación de futbolistas por coronavirus

El valor de mercado de los futbolistas profesionales bajó notablemente durante abril, mes de inactividad absoluta en todas las ligas del mundo por la pandemia de coronavirus, según un informe de Transfermarkt, sitio especializado en evaluar valores, costos, potenciales de equipos y jugadores. Los futbolistas paraguayos no son la excepción. Miguel Almirón (foto), del Newcastle, es el de mejor valoración de mercado. Meses atrás llegó a ser tasado en 20 millones de euros, pero su cotización bajó a 16 millones. El segundo jugador guaraní mejor valorado es Fabián Balbuena, del West Ham, quien de tener una cotización de 12 millones de euros, bajó a 9,5 millones. En tercer lugar figura Antonio Sanabria, del Genoa, cuyo valor era de 8 millones de euros y ahora descendió a 6,5 millones. A nivel mundial, Kylian Mbappé, del PSG, es el futbolista con la valoración más alta: 180 millones de euros.



Barça no se rinde y va por dos fichajes

El Barcelona de España está dispuesto a vender a más de la mitad de su equipo con la misión de contratar al argentino Lautaro Martínez, del Inter de Milán, y al brasileño Neymar, del París Saint Germain (PSG), para la próxima temporada. Así lo reflejó ayer el portal británico The Mirror, asegurando que la entidad catalana habría ofrecido hasta nueve nombres a equipos poderosos de la Premier League para comenzar a negociar alguna transferencia, siempre y cuando el precio sea acorde al jugador. Los nombres que aparecerían en la lista de “transferibles” son los de: el brasileño Philippe Coutinho (a préstamo en el Bayern), Luis Suárez, Sergi Roberto, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Nelson Semedo, Ivan Rakitic y el chileno Arturo Vidal. El Barça volverá a los entrenamientos individuales en los próximos días, entre jueves y viernes.



Newcastle: Las condiciones de Pochettino

El DT Mauricio Pochettino (foto) pidió “jugadores de primer nivel” para dirigir al Newcastle United, club de la Premier League inglesa donde milita el paraguayo Miguel Almirón y que será adquirido por capitales árabes si lo aprueban las autoridades de la competencia. Según el diario británico The Sun, el volante brasileño Philippe Coutinho, actualmente a préstamo al Bayern Múnich, pero que pertenece a los registros del Barcelona de España, sería el primer pedido del estratega argentino. Pochettino ya estuvo interesado por Coutinho durante su etapa al frente del Tottenham y ahora volvería a apostar por su fichaje. Según dicho medio, Newcastle estaría dispuesto a desembolsar cerca de 100 millones de euros para hacerse con los servicios del brasileño, quien ya sabe lo que es jugar en la máxima competición inglesa, ya que desde el 2012 al 2017 defendió la camiseta del Liverpool, hoy líder de la liga.



Atlético: Jugadores se someterán a test

Los futbolistas del Atlético de Madrid se someterán este miércoles a los test de Covid-19 y comenzarán la primera fase de entrenamientos individuales cuando conozcan los resultados, unas 48 horas después, según las previsiones del club. De esta manera, las primeras sesiones del conjunto que entrena el argentino Diego Simeone, que tendrán que ser de entrenamiento “individual o básico” según el protocolo establecido, podrían producirse recién el viernes 8 o el lunes 11. En esta primera fase en España, los futbolistas que tengan un resultado favorable en la prueba deben entrenar en solitario -aunque su deporte sea colectivo-, utilizar guantes y guardar una distancia mínima de 2 metros en carrera. Los clubes, por su parte, deberán desinfectar los centros de entrenamiento antes de su reapertura y hacer una limpieza de las superficies de contacto manual dos veces al día.