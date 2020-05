Unai Emery pone las fichas por Neymar

El técnico español Unai Emery considera que el brasileño Neymar podrá ser el dueño del trono del fútbol mundial en relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El entrenador dirigió a Neymar durante su paso por el París Saint Germain y confía plenamente en las condiciones del 10 brasileño.

”El año que estuvimos juntos en el PSG fue magnífico, aprendí muchísimo de ver respuestas suyas en cada entrenamiento y en los partidos. Ney tiene el fútbol dentro, pero también las facultades y las condiciones para ejecutarlo”, declaró el estratega.

”Creo que está ante la oportunidad de ocupar el relevo de Lionel Messi o de Cristiano para ser el mejor jugador del mundo”, aseguró Unai Emery.



La Serie A busca acuerdo con el Gobierno

La Serie A de Italia busca un acuerdo con el Gobierno y encontrar la fórmula para terminar la temporada 2019-20.

La última semana, el Gobierno de Italia anunció un nuevo decreto donde manifiesta que los centros deportivos permanecerán cerrados hasta el día 18 del mes de mayo.

Esta nueva disposición del Gobierno golpeó a la Serie A que tenía previsto autorizar a los clubes a reanudar los entrenamientos a partir del lunes 4 de mayo.

La fecha indicada para regresar a las sesiones de entrenamiento será el 18 de mayo, y la Serie A planea reanudar la competencia unas tres semanas después. Al campeonato le quedan doce jornadas por jugarse.



El golpe económico amenaza a la Premier

La Premier League es una de las ligas de Europa que está próxima a volver a jugarse y que si no lo hace podría significar un golpe duro a la economía de los clubes.

Los casos de fallecidos e infectados por coronavirus en Inglaterra son alarmantes, pese a esto, la Premier League sigue empujando para que se terminen de jugar las nueve fechas que le quedan al torneo.

“En total, las pérdidas económicas en caso de que no pueda reanudarse la competencia ascenderían a 1.100 millones de libras, lo que supondría unos 60 millones por equipo”, indicó el economista de la Universidad de Liverpool Kieran Maguire.

Es por esta razón que en Inglaterra no extraña que la Premier intente la reanudación en la brevedad.