Informe policial apuntaba contra Blatter

El Ministerio Público suizo anunció el cierre de una de las investigaciones contra el ex presidente de la FIFA Joseph Blatter (foto), quien nació en Suiza. El MPC sospechaba que el máximo dirigente de la organización mundial durante 17 años había firmado un “contrato desfavorable” para la organización que presidía, con la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), dirigida entonces por el trinitense Jack Warner, suspendido e inculpado por corrupción.

“Blatter actuó más por los intereses del señor Warner”, estimaron los investigadores, al aceptar un trato por debajo del precio de mercado en derechos de televisación.



Old Trafford: Una grada para hinchas de pie

El Manchester United de Inglaterra planea la construcción de una “tribuna de pie” en su mítico estadio Old Trafford, luego de que, como ya hicieran con los del Tottenham y del Wolverhampton, la Premier League haya habilitado al club londinense para agregar el lugar a su recinto.Serán 1.500 lugares el lado noroeste de Old Trafford. “Puede parecer extraño hablar de planes del estadio por ahora, pero el fútbol y nuestros hinchas volverán cuando las condiciones sean seguras y nuestros preparativos deben continuar”, explicó a la prensa el director general del Manchester United, Richard Arnold.



Dan fin a temporada de algunas disciplinas

En Portugal, las federaciones de baloncesto, balonmano, hóckey sobre patines y vóleibol anunciaron ayer, conjuntamente, que la temporada ha concluido debido a la pandemia de Covid-19. Además, precisaron que en ninguna de estas disciplinas habrá un campeón, en categoría alguna. En un comunicado las federaciones explicaron que para las competiciones europeas de 2021 se tendrá en cuenta la clasificación en el momento en que se suspendió cada competición. Además se informó que no habrá descensos de categoría, a excepción de la Federación de Patinaje. El fútbol sigue paralizado, pero volvería próximamente.



Schalke devuelve 8.000 litros de cerveza

El club alemán Schalke 04 devolvió 8.000 litros de cerveza Veltins, la marca cervecera que da nombre al estadio de Gelsenkirchen. Dicha cantidad estaba acumulada en su estadio desde la suspensión de la Bundesliga a mediados de marzo.“Sí, vamos a recuperar la cerveza”, declaró al diario Bild Ludger Hoppelshaeuser, quien se encarga del suministro de cerveza. “Pero que los hinchas estén tranquilos, cuando el fútbol con espectadores sea autorizado de nuevo, las reservas del estadio (con capacidad para 52.000 litros) estarán llenas de cerveza fresca”, añadió.