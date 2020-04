El Chelsea no bajará salarios de su plantel

El conjunto inglés anunció ayer que no realizará recortes de salarios a los jugadores del plantel, pero que en compensación pedirá que los mismos sigan ayudando con obras de caridad para sobrellevar la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus.

Otra determinación de la directiva Blue es que no despedirá a ningún personal de la institución y que también cumplirá pagando a aquellos trabajadores que tenían una función de tiempo parcial en días de partidos, aunque el torneo esté parado.

El Chelsea ocupaba la cuarta posición en la Premier League antes del paro obligado por la pandemia. Aún se desconoce cual será desenlace que tendrá el certamen inglés que tiene a Liverpool como líder.



Exitosa movida solidaria del Bayern Múnich

El Bayern Múnich de Alemania informó que llegaron a vender más de 100.000 mascarillas en tan solo 24 horas, dentro de su campaña solidaria para reunir fondos en la lucha contra el coronavirus.

El accesorio lleva los colores de la institución y suscitó furor en los hinchas bávaros que llenaron la web con pedidos.

Todo lo recaudado con la venta de las mascarillas irá destinada a una plataforma creada por los jugadores del equipo Joshua Kimmich y Leon Goretzka, que asisten a instituciones caritativas y sociales que ayudan en medio de la pandemia de Covid-19.



La Liga Polaca se reanudará el 29 de mayo

El Gobierno Polaco dio la autorización para que la liga de fútbol se reanude. Según el anuncio, realizado por el primer ministro Mateusz Morawiecki, el 29 de mayo próximo podría comenzar con la puesta a punto de los equipos que llevan parados desde marzo pasado por la pandemia del Covid-19.

La decisión de la principal autoridad de ese país se tomó en conjunto con los ministerios de deportes y salud, más la opinión de los clubes de Liga Ekstraklasa.

En el torneo polaco se había disputado 26 fechas al momento del parate, teniendo al Legia Varsovia como líder con 8 puntos de ventaja.