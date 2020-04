Roma: Renuncian a cuatro meses de salario

Los jugadores de la Roma de Italia y su director técnico Paulo Fonseca renunciaron a cuatro meses de salario, anunció este domingo el club de la capital italiana, golpeado por las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Según el comunicado del conjunto italiano, los futbolistas no percibirán sus sueldos correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio. Entre los clubes de Italia, Juventus y Parma también habían anunciado sendos acuerdos de bajada de salarios. Por ahora no hay nada concreto sobre la vuelta del fútbol en Italia. El pasado viernes, la Federación repitió su deseo de reanudar la temporada a “finales de mayo, inicios de junio”. En Italia hay 23.000 muertos registrados según cifras oficiales.



El fútbol en Rusia regresaría en junio o julio

La Liga de Primera División de Rusia, donde milita el paraguayo Lorenzo Melgarejo, en el Spartak de Moscú, realizó ayer una publicación en su página web en la que manifiesta sus planes de reanudar la competencia entre mediados de junio y julio, dependiendo de cómo se desarrolle la pandemia de coronavirus en el país. La Unión de Fútbol de Rusia suspendió la competición el pasado 17 de marzo hasta el 10 de abril, a instancias de las recomendaciones de la UEFA, pero se vio obligada a extender el receso hasta el 31 de mayo. A pesar de las intenciones de los directivos de la liga rusa, en la publicación aclaran que el torneo se reanudará cuando las autoridades gubernamentales permitan la celebración de eventos públicos.



La pelota volvió a rodar en un país asiático

Después de prácticamente un mes de parate, de seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de Salud (OMS), la liga de fútbol de Turkmenistán, país situado en Asia Central, volvió a la acción con el partido entre los dos primeros clasificados y grandes favoritos al título. El balón volvió a rodar en la capital Asjabad, con el duelo entre el Altyn Asyr, defensor del título, y el Köpetdag, actual líder. El resultado fue empate 1-1. A parte de esta competencia, se están disputando las ligas de otras dos ex repúblicas soviéticas, Bielorrusia y Tayikistán, en Nicaragua y en Taiwán, donde este domingo se disputó la segunda jornada liguera. La gran pregunta es cuándo volverá el fútbol en Sudamérica y en Paraguay.