Pepe Cardozo es buscado por Colo Colo

José Saturnino Cardozo, entrenador paraguayo, hoy en día sin club, admitió que fue sondeado por directivos de Colo Colo de Chile para ser su adiestrador en el equipo de Primera.

“Cómo no me va a interesar. A cualquiera le llama la atención. Estoy en eso, estudiando, viendo opciones. Esto apareció hace una semana y quedó ahí. Seguro tienen muchos entrenadores en mente. A cualquiera le interesa entrar en un grande como Colo Colo”, expresó el Pepe a Radio ADN, además valoró el trabajo que hace Gualberto Jara actualmente.



“No podía hacer nada, me faltaba el aire”

El argentino Paulo Dybala, delantero de Juventus, quien dio positivo por coronavirus, aseguró que ya está “mucho mejor”, pero reconoció que en los primeros días no podía “hacer nada” y que le “faltaba aire” cuando trataba de entrenarse.





“Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor”, afirmó Dybala.



“Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos”, agregó el punta.



Djokovic dona un millón de euros a Croacia

En medio de la pandemia mundial de coronavirus, muchos deportistas han decidido dar un paso al frente y colaborar económicamente con sus países. Ese es el caso de Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, quien anunció que donará un millón de euros (USD 1,2 millones) a las autoridades sanitarias de Serbia para mejorar los equipos médicos que son necesarios para la lucha contra el Covid-19.

“Nuestra donación de un millón de euros es para la compra de aparatos de respiración y otros equipamientos médicos”, comentó.