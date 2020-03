Barcelona buscará recuperar el liderazgo

Tras caer por 2-0 en el clásico ante el Real Madrid, Barcelona hoy buscará la victoria ante Real Sociedad a partir de las 14.30 y así volver al primer lugar de la Liga Española.

La mala noticia que recibió ayer el Barca fue la confirmación de la lesión del brasileño Arthur, que sufre un esguince de grado dos en el tobillo derecho con posible afectación del cartílago que podría dejarle fuera de dos a tres semanas. Esto poniendo en riesgo su participación de la revancha por Champions ante Nápoli del miércoles 18 a las 17.00.

Ayer Alavés y Valencia empataron 1-1 en el inicio de la fecha 27 y hoy como partido atractivo también jugará Atlético Madrid vs. Sevilla (12.00).



Liverpool apunta a la recuperación en liga

Liverpool es amplio dominador de la Premier League, pero sus últimas derrotas y malos rendimientos dejaron a los de Anfield con un gran signo de interrogación.

Hoy a las 9.30, Liverpool abrirá la jornada 29 de la Premier ante Bournemouth de local, en busca de una victoria que lo deje cerca del objetivo que es campeonar. Para hacerlo, con sumar nueve puntos se consagrará campeón. Los de Klopp suman 79 puntos, seguidos por Manchester City con 57 unidades.

Hoy la fecha tendrá 7 partidos, donde también jugará el West Ham de Fabián Balbuena visitando al Arsenal y Newcastle con Miguel Almirón, también en condición de visitante ante Southampton ambos partidos serán desde las 12.00.



Gobierno italiano pide fútbol por TV pública

El Gobierno italiano solicitó que los partidos de la Serie A sean televisados por la TV pública, esto ante la epidemia del coronavirus que atraviesa el país y que hará que todos los eventos masivos se hagan a puertas cerradas desde el 3 a abril.

La idea es del ministro del deporte Vincenzo Spadafora, que le ha enviado una carta a los presidentes de la federación (Gabriele Gravina) y de la Lega Serie A (Paolo Dal Pino).

Mientras la fecha 26 se completará mañana con los partidos entre: Parma vs. SPAL (8.30), Sampdoria de Édgar Barreto vs. Verona y Milan vs. Genoa de Antonio Sanabria (ambos a las 11.00), Udinese vs. Fiorentina (14.30) y el partidazo entre Juventus vs. Inter (16.45).