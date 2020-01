López firmó y Godoy está para partir

Más novedades tiene el mercado de pases para los jugadores paraguayos. El defensor Mario López puso la firma y se convirtió en nueva incorporación del Aldosivi de Mar de Plata, Argentina.

López llegó al equipo de la Primera División de Argentina con el pase en mano tras estar en el Santiago Wanderers de Chile. En el fútbol paraguayo, López, de 25 años, pasó por Cerro Corá y Valois Rivarola.

Mientras que Diego Godoy estaría por cerrar su pase al Millonarios de Colombia; Alberto Gamero, entrenador del cuadro colombiano, confirmó que fue su pedido a la dirigencia. “Es una de las prioridades”, expresó.



Ferreira estuvo en la derrota de Morelia

El delantero paraguayo Sebastián Ferreira jugó hasta los 75 minutos en el choque que Morelia tuvo ante Toluca de local y perdió por 1-0, en la primera fecha del torneo

Ferreira fue convocado para participar del Preolímpico con la Selección Nacional, pero Morelia decidió no prestarlo al ser prioridad para el entrenador argentino Pablo Guede.

Hoy la primera jornada continúa con Tigres vs. Atlético San Luis, que tendrá la vuelta del jugador paraguayo Diego Valdez, y Pumas, con Carlos González, recibirá la visita de Pachuca. Tanto América como Monterrey iniciarán el torneo en la próxima fecha.



Barcelona crea la cláusula anti-Piqué

El Barcelona generó revuelo con la nueva cláusula que pondrá en sus contratos, que surgió ante las actividades extrafutbolísticas que tiene el defensor Gerard Piqué.

Según ha informado el periódico ABC, desde esta temporada, todos los jugadores que firmen un contrato con el Barcelona tienen en sus documentos un apartado que especifica que deben dedicarse exclusivamente al fútbol y no podrán desarrollar cualquier otra actividad profesional, salvo que cuenten con la expresa autorización de la propia institución catalana. Además quieren controlar el uso de las redes sociales de los jugadores.