Dudamel contó por qué dejó la Vinotinto

El venezolano Rafael Dudamel explicó ayer en su presentación como nuevo entrenador del Atlético Mineiro brasileño los motivos que le llevaron a abandonar la Vinotinto, entre ellos la falta de “tranquilidad para trabajar” y una “ruptura” de entendimiento con los directivos de la federación. “El término de mi ciclo en la selección no fue como yo quería, pero entendí y sentí que ya había una ruptura con los directivos en la comunicación y el respeto que no permitían”, dijo.

El entrenador firmó un contrato por dos temporadas con el Atlético Mineiro en la que será su primera experiencia lejos de su país.



Gol olímpico en Supercopa en tierra árabe

Toni Kroos anotó un gol olímpico en la semifinal de la Supercopa española que se disputa en Arabia Saudita desde ayer.

A los 15 minutos, el alemán marcó para el Real Madrid un gol desde un córner para guiar el principio del 3-1 sobre el Valencia, en el Final Four de la supercopa de España.

Isco, de gran noche y Luka Modric completaron la faena para el Merengue. Un penal delatado por el VAR en el tiempo añadido, por mano, transformado por Dani Parejo, maquilló la derrota del Valencia. Hoy juega el Barcelona con Atlético de Madrid, en un torneo inédito. Los finalistas recibirán 12 millones de euros.



AFA está preocupada por calendario 2020

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó este miércoles su “profunda preocupación” por el calendario de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), que está a siete fechas de finalizar, porque hay partidos que se superponen con el Preolímpico de Colombia.





“Corresponde a esta Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresar su profunda preocupación respecto a la actitud de la SAF de no consensuar el calendario de partidos con esta institución, teniendo en cuenta los compromisos internacionales de nuestras selecciones nacional”, rezó el comunicado firmado por Claudio Tapia, presidente de la AFA. Argentina apuesta a ir de nuevo a los JJOO.